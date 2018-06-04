Борцы регионов юга России завоевали пять золотых медалей международного турнира

04 июня 2018, 05:20

На прошедшем в Каспийске международном турнире по греко-римской борьбе пять золотых медалей завоевали борцы из Северной Осетии, Ростовской области, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Борцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Узбекистана приняли участие в международный турнир по греко-римской борьбе памяти Сураката Алитиялова, который состоялся в дагестанском Каспийске.

Большинство золотых медалей турнира завоевали борцы из России, в том числе пятеро уроженцев регионов юга России, пишет 3 июня lezgigazet.ru.

Лучшим в весовой категории 55 кг стал Георгий Тибилов из Северной Осетии. Золотые медали в весовых категориях 67 кг и 82 кг завоевали ростовчане Сергей Кутузов и Артем Калиниченко. В весовой категории 87 кг золото выиграл Саид-Магомед Абубакаров из Чечни, а лучшим в весе 130 кг стал Рамазан Шхашамишев из Кабардино-Балкарии.

Суракат Асиятилов - советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР. Родился в селе Урада Шамильского района Дагестана, пишет sport-strana.ru.