Активисты перекрыли центральный проспект Тбилиси

03 июня 2018, 21:22

Участники митинга у здания парламента Грузии, требующие отставки правительства страны, перекрыли движение по проспекту Руставели. Аполитичная группа протестующих, которая собралась в тбилисском парке Ваке, призвала власти создать комиссию по делам о нерасследованных убийствах.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая у здания парламента Грузии в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Они требуют отставки правительства. Другая группа протестующих не согласна с выдвижением политических требований. Сегодня сторонники этой позиции собрались на акцию "Восстановление справедливости без политики" в тбилисском парке Ваке.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, но после начала протестов, 1 июня, приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, также выразивший неудовлетворенность первоначальным приговором.

Участники митинга перед зданием парламента оттеснили с проезжей части сотрудников патрульной полиции, перекрыв движение транспорта на проспекте Руставели. При этом между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли небольшие стычки, со ссылкой на прямую трансляцию митинга информирует ТАСС.

При этом отец убитого школьника Заза Саралидзе заявил сегодня на другом митинге, который проходит в парке Ваке, что откажется от протеста, если будут задержаны виновный в убийстве и те, кто его покрывает. "Говорят, что я нахожусь под влиянием "Единого национального движения". Для меня не имеет значения политика, не политика мой интерес. Я хочу справедливости. Пусть сегодня же задержат тех лиц, которых я назвал, и я пойду домой", - цитирует Саралидзе издание.

Участники аполитичной акции потребовали от властей создать специальную комиссию

Участники акции в парке Ваке, которая началась сегодня днем, призвали правительство и парламент Грузии создать комиссию по делам о нерасследованных убийствах. В эту комиссию должны войти люди, которым доверяют семьи убитых, считают протестующие. "Сегодня мы сохраняем доверие премьер-министру. Если он хочет его сохранить, тогда пусть лично примет участие в этой комиссии и ответит на поставленные вопросы: кто убил наших молодых людей, и кто покрывал виновных от следствия", - заявил на акции один из ее организаторов, Реваз Карчхадзе.

Он указал на то, что некоторые партии попытались использовать ситуацию для получения политических дивидендов и выступили с заявлениями, которые могли привести к дестабилизации в стране и гражданскому противостоянию. "Мы не хотим этого!", - цитирует Карчхадзе корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию митинга.

1 июня представители оппозиционных партий Грузии провели встречу, по итогам которой заявили о недопустимости использования акции протеста в политических целях. 3 июня лидеры и сторонники партий "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократической партии присоединились к акции "Не убивай" с требованием смены власти. Оппозиционная "Республиканская партия" отказалась поддержать протесты.

Протестующие у здания парламента настаивают на отставке кабмина

На акции, к которой присоединились оппозиционеры, было выдвинуто требование об отставке премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Его озвучил один из организаторов митинга, руководитель неправительственной организации "Центр реформы правосудия" Звиад Куправа. "Мы - я, Заза Саралидзе, Малхаз Мачаликашвили - вместе с политиками встретимся с премьер-министром и поговорим о форме и сроках его отставки", - заявил Куправа.

Требование об отставке Квирикашвили и всего кабинета министров возникло в результате недоверия следствию, отметил он. "Когда справедливости нет, правительство должно уйти в отставку, чтобы пришло правительство, которое расследует эти дела и восстановит справедливость", - заявил Куправа.

Сегодня на акцию у здания парламента собралось несколько меньше людей, чем в прошлые дни, отмечает корреспондент "Кавказского узла".