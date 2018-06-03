Жители Тбилиси вышли на аполитичную акцию солидарности с отцом убитого школьника

03 июня 2018, 18:30

Участники акции "Восстановление справедливости без политики" собрались в тбилисском парке Ваке, чтобы выразить солидарность с отцом убитого подростка. В отличие от протестующих у здания парламента, они не требуют отставки правительства.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая у здания парламента Грузии в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Поздно вечером 2 июня инициатор акции, отец одного из убитых школьников, призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы". К протестам с требованием смены власти присоединились лидеры и сторонники партий "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократической партии. Оппозиционная "Республиканская партия" отказалась поддержать протесты.

Студенты тбилисских вузов не поддержали политические требования участников акции "Не убивай", и 2 июня провели у школы, где учились убитые подростки, отдельную акцию солидарности с отцом убитого школьника, без требований об отставках.

Сегодня в Вакийском парке Тбилиси около 15:00 (14:00 мск) началась акция "Восстановление справедливости без политики". Большую часть из нескольких сотен собравшихся составляет молодежь. Один из участников акции заявил, что он и его знакомые не протестовали у парламента, поскольку та акция имеет политический подтекст, передает корреспондент "Кавказского узла".

Акцию посетил и инициатор протестов у здания парламента, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе. Он одобрил акцию и призвал собраться в парке всех, кто выступает за справедливость.

"Вечером я буду на этой акции, и посмотрю, сколько человек придет требовать восстановления справедливости. Для меня не важна политика, политика вне моих интересов. Мое место рядом с друзьями моего сына", - заявил Саралидзе на акции.

К этой акции присоединилась семья Буты Робакидзе, убийство которого в 2004 году вызвало широкий общественный резонанс.

19-летний Амиран Робакидзе был застрелен патрульным в центре Тбилиси в ночь на 24 ноября 2004 года. Позднее было доказано, что полицейские сфабриковали дело, заявив об автомате, изъятом из машины, в которой ехал Робакидзе. Однако патрульный был осужден лишь на четыре года, по статье о неосторожном обращении с оружием. После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" Главная прокуратура возобновила расследование дела. 28 февраля был задержан бывший начальник криминальной полиции Заза Бакрадзе.

Напомним, что в результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, но после начала протестов, 1 июня, приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.