МЧС сообщило о пожароопасности в Астраханской области

03 июня 2018, 16:25

Высшая степень риска природных пожаров объявлена в Астраханской области с 4 по 6 июня.

В регионе возможны ландшафтные пожары и пожары в камышовых зарослях по берегам озер, сообщили спасатели.

В результате может возникнуть угроза начеленным пунктам, отметило сегодня на своем сайте областное управление МЧС.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", днем 4 июня в Астрахани безоблачая погода, +27. Днем 5 и 6 июня температура поднимется выше 30 градусов по Цельсию. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.