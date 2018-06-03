03 июня 2018, 16:25

МЧС сообщило о пожароопасности в Астраханской области

Высшая степень риска природных пожаров объявлена в Астраханской области с 4 по 6 июня.

В регионе возможны ландшафтные пожары и пожары в камышовых зарослях по берегам озер, сообщили спасатели.

В результате может возникнуть угроза начеленным пунктам, отметило сегодня на своем сайте областное управление МЧС.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", днем 4 июня в Астрахани безоблачая погода, +27. Днем 5 и 6 июня температура поднимется выше 30 градусов по Цельсию. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

 Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Дагестана", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Жители двух районов Кубани пострадали от крупного града".

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