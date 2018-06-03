Жильцы многоэтажки в Сочи потребовали улучшить ее состояние

03 июня 2018, 12:33

Две управляющие компании три года собирали деньги с жильцов дома на улице Вишневой в Сочи, а работы по содержанию дома не велись и надлежащие коммунальные услуги не предоставлялись, заявили активисты домового комитета на собрании 2 июня.

Сообщение от председателя домового комитета Ирины Кресовой поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 29 мая. В сообщении утверждается, что управляющая компания бросила дом с жителями на произвол судьбы.

На собрании домового комитета десятиэтажного 100-квартирного дома №20 по улице Вишневой 2 июня около тридцати жителей рассказали о проблемах дома корреспонденту "Кавказского узла".

Жильцы дома пожаловались на грибок, холод и антисанитарию

По утверждению жильцов, две управляющие компании уже три года собирают с них плату за тепло и содержание дома, но не оказывают никаких услуг.

"Проблем столько, что сложно рассказать за один день. Написаны сотни писем в различные инстанции, получены сотни отписок. Действий никаких, в это время мы просто погибаем от антисанитарии, комаров, от грибка на стенах подъездов и квартир - и за все это с нас требуют деньги", - сообщила председатель домового комитета Ирина Кресова.

Как утверждает активист домового комитета Андрей Шатунов, дом в начале 1990-х годов был введен в эксплуатацию с грубыми нарушениями. "Теплоузел дома находится в пятом подъезде, в нем не установлены балансировочные клапаны. В результате зимой у нас холодные батареи, а из кранов течет вода не теплее 36 градусов. Но с нас берут деньги полностью, как за качественное отопление и подачу горячей воды", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шатунова, при первой управляющей компании, которая собирает плату за коммунальные услуги, в 2015 году была создана еще одна управляющая компания - для сбора платы за содержания дома. Фактически никаких работ по содержанию дома не проводится, подчеркнул мужчина.

"Мы потребовали отчитаться перед нами за 2017 год и нам выдали справку, что управляющей компанией было собрано 1 миллион 100 тысяч рублей, которые якобы пошли на услуги по содержанию дома - таких как промывка труб отопления, мытье полов в лифтах, подрезка кустов, уход за растениями, уборка придомовой территории. Но у нас вообще ничего этого не делается. Никто из нас не подписывал акты выполненных работ, потому что их не было. А на все наши претензии один ответ: нет средств", - заявил Андрей Шатунов.

В доме не работают мусоропроводы - их забили, чтобы не чистить и жильцам теперь приходится носить мусор почти за полкилометра от дома, заявили жительницы дома Анна и Любовь Журбиковы.

Из подвала дома распространяется жуткое зловоние - канализационные трубы неисправны и содержимое канализации разливается по подвалу, также некому отремонтировать неисправные стояки, рассказала жительница дома Татьяна Мадукова.

По словам женщины, на звонки и письма управляющая компания не реагирует. "Мы живем на первом этаже и просто задыхаемся от зловония. Компании, которая содержит дом до нас нет дела, но деньги они требуют и угрожают судами, если мы не будем платить. Людям просто некогда судиться и они вынуждены платить", - сообщила она.

Из-за антисанитарии и сырости в подвалах размножаются комары, в подъездах грязно и ни разу не проводился ремонт, отметила Любовь Малыгина. Лифты с момента постройки дома тоже не ремонтировались и жильцы беспокоятся, что их использование может представлять опасность, заявила Светлана Червонная. Жилец дома Андрей Гурковский сообщил, что по двору дома бегают крысы.

В оборудовании пандуса жильцам дома было отказано, сообщила Людмила Сапрыкина. Женщина ухаживает за пожилой матерью, страдающей деменцией, и 36-летним сыном, инвалидом детства. Чтобы выйти с сыном на улицу, Сапрыкиной приходится носить его на руках.

"Ношу сына на руках через семь ступенек, потом усаживаю в коляску и мы едем на прогулку и в магазин. Но дороги такие разбитые, что проехать на коляске без посторонней помощи иногда невозможно", - рассказала Людмила Сапрыкина.

Женщина показала свою квартиру, сильно пораженную грибком, корреспонденту "Кавказского узла". "Мой сын, мать и я постоянно находимся в сырости, дышим грибком и ничего с ним поделать нельзя. Дом просто гниет изнутри, потому что все сточные воды с горы направлены прямо на дом, а ливнестоки отсутствуют", - сказала она.

Прокуратура и суд признали факт неоказания услуг

При подготовке к отопительному сезону в августе 2017 года собственникам квартир в доме было предложено провести собрание и решить вопросы по ремонту систем отопления, водоснабжения и утверждения сметы замены запорно-регулировочной арматуры и участков трубопроводов, говорится в ответе замглавы Центрального района Сочи от 13 апреля 2018 года на запрос жильцов.

Документы, для проведения собрания были переданы жильцам, но протокол с решениями собственников помещений в адрес управляющей организации переданы не были, собрание не состоялось. В свою очередь, управляющая компания при запуске системы отопления и ее регулировке в 2017 году "выполнила работы по замене запорнорегулировочной арматуры системы отопления на общую сумму 178 010 рублей за счет накопленных средств на проведение текущего ремонта. Была выполнена посекционная балансировка системы отопления, были достигнуты надлежащие параметры теплоснабжения, но осталась проблема циркуляции отдельных стояков отопления", говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Власти ссылаются на необходимость оплатить работы по текущему ремонту, но жильцы дома ежемесячно платят за эту услугу, утверждает Ирина Кресова. "Компания помимо платы за отопление собрала с нас за содержание дома за три года почти три миллиона, какая еще смета и какие могут быть еще оплаты? Естественно, мы отказались от такого предложения. Если нам вернут деньги за не оказанные нам услуги, то мы сами наймем компанию и отремонтируем свой дом", - заявила председатель домового комитета.

По словам Кресовой, она отказалась платить за услуги, которые не оказываются, и управляющая компания обратилась в суд, который встал в итоге на ее сторону.

Кресова подала встречный иск, где, по ее словам, показала и доказала суду, что управляющие компании "вообще не работали три года и получали деньги с жильцов". "Суд встал на мою сторону и обязал компанию произвести перерасчет начислений за потребленную горячую воду и тепловую энергию за 2015-2016 годы", - рассказала Ирина Кресова предоставив копию решения суда корреспонденту "Кавказского узла". Решение суда вступило в силу 27 февраля 2018 года.

Прокуратура после обращения жильцов признала наличие нарушений, однако к ответственности, как утверждают жильцы, никто привлечен не был.

"Проведенной с привлечением специалистов Госжилинспекции края проверкой [...] выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома №20 по улице Вишневой в Сочи и несоблюдения правил сказания коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в связи с чем прокуратурой Центрального района Сочи руководителю МУП «СТЭ» внесено представление, находящееся на рассмотрении. Материалы проверки направлены в орган жилищного надзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности", - говорится в ответе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По итогам собрания 2 июня активисты домового комитета решили обратиться в правоохранительные органы с коллективным заявлением о мошенничестве. "По результатам нашего собрания мы будем обращаться в управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Сочи", - заявила Ирина Кресова.

На балансе управляющей компании находится не один жилой дом, а более ста, и объемы собираемых ею средств должны заинтересовать правоохранителей, отметил не участвующий в данном конфликте адвокат Михаил Охрименко. Он подтвердил, что действия поставщиков услуг в этой ситуации могут быть квалифицированы как мошенничество.

"Решение по гражданскому делу, где были установлены факты неоказания услуг можно приобщить к заявлению в УВД как доказательство", - отметил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".