03 июня 2018, 08:58
Спасатели предупредили о риске пожаров в двух регионах ЮФО
Пожароопасность пятого класса объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области до 5 июня, сообщило МЧС.
Как сообщал "Кавказский узел", ранее пожароопасность в Краснодарском крае спасатели объявляли на 1 и 2 июня. В Ростовской области МЧС предупреждало о риске пожаров до 30 июня.
Вероятность возникновения пожаров с 3 по 5 июня высока в северо-восточных районах Краснодарского края, сообщило на своем сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
В Ростовской области высокий риск пожаров в те же даты будет наблюдаться в юго-восточных районах - в Орловском, Зимовниковском, Дубовском, сообщило ГУ МЧС по этому региону.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура воздуха днем 3 июня в Краснодаре +26 градусов, переменная облачность, скорость ветра - 3 метра в секунду. Днем 4 июня потеплеет до +28, будет облачно, скорость ветра составит 3 метра в секунду. В Ростове-на-Дону днем 3 июня температура воздуха +24, переменная облачность, ветер скоростью 3 метра в секунду. 4 июня температура +26, ветер 4 метра в секунду, переменная облачность. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.