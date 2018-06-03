03 июня 2018, 08:58

Спасатели предупредили о риске пожаров в двух регионах ЮФО

Пожароопасность пятого класса объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области до 5 июня, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее пожароопасность в Краснодарском крае спасатели объявляли на 1 и 2 июня. В Ростовской области МЧС предупреждало о риске пожаров до 30 июня.

Вероятность возникновения пожаров с 3 по 5 июня высока в северо-восточных районах Краснодарского края, сообщило на своем сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В Ростовской области высокий риск пожаров в те же даты будет наблюдаться в юго-восточных районах - в Орловском, Зимовниковском, Дубовском, сообщило ГУ МЧС по этому региону.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура воздуха днем 3 июня в Краснодаре +26 градусов, переменная облачность, скорость ветра - 3 метра в секунду. Днем 4 июня потеплеет до +28, будет облачно, скорость ветра составит 3 метра в секунду. В Ростове-на-Дону днем 3 июня температура воздуха +24, переменная облачность, ветер скоростью 3 метра в секунду. 4 июня температура +26, ветер  4 метра в секунду, переменная облачность. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о пожароопасности в Дагестане", "Два человека стали жертвами пожара на заводе в Ростовской области", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях".

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