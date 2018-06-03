Спасатели предупредили о риске пожаров в двух регионах ЮФО

03 июня 2018, 08:58

Пожароопасность пятого класса объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области до 5 июня, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее пожароопасность в Краснодарском крае спасатели объявляли на 1 и 2 июня. В Ростовской области МЧС предупреждало о риске пожаров до 30 июня.

Вероятность возникновения пожаров с 3 по 5 июня высока в северо-восточных районах Краснодарского края, сообщило на своем сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В Ростовской области высокий риск пожаров в те же даты будет наблюдаться в юго-восточных районах - в Орловском, Зимовниковском, Дубовском, сообщило ГУ МЧС по этому региону.