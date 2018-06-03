Предприниматели Абхазии пожаловались на дефицит опытных кадров

03 июня 2018, 07:40

Национальный форум "Стратегия Абхазии 2025", посвященный развитию экономики республики до 2025 года, прошел в Сухуме. Участники форума отметили необходимость привлечения инвестиций в такие кластеры, как туризм и сельское хозяйство. Специалистам, которые хотят приехать в республику, нужно обеспечить комфортную и безопасную жизнь и упростить схему получения разрешений на работу, заявили абхазские бизнесмены.

В Сухуме прошёл Национальный форум «Стратегия Абхазии 2025», на котором обсудили программу экономического развития Абхазии «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года», передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Форум организован Московской абхазской диаспорой при поддержке Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, абхазской диаспоры в Турции и Абхазского государственного университета.

Проект программы "25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года" был подготовлен в рамках работы Совета по экономическому развитию и реформам при Президенте Республики Абхазия.

Совет по экономическому развитию и реформам при президенте Абхазии был создан 11 апреля 2015 года для разработки рекомендаций по формированию и реализации государственной политики в области экономических преобразований.

"Целью образования этого Совета было обеспечение взаимодействия органов государственной власти с представителями предпринимательского, научного и экспертного сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с модернизацией экономики и инновационным развитием Республики Абхазия, а также выработке совместных предложений по реализации эффективной экономической политики", - сказал на открытии форума президент Абхазии Рауль Хаджимба.

При этом президент подчеркнул, что можно бесконечно дискутировать и обмениваться мнениями или критическими замечаниями, «однако только практические дела дают необходимый результат».

Главной задачей мероприятия является «разговор в позитивном русле», заявил председатель правления региональной общественной организации соотечественников из Абхазии «Московская абхазская диаспора» Беслан Агрба.

«Мы нацелены на профессиональный деловой разговор об экономике. Нужно меньше заниматься критикой настоящего и прошлого. В первую очередь, мы хотим говорить о том, что нужно сделать, а самое главное – как это сделать для того, чтобы те цели, которые мы ставим, были реализованы», - сказал он.

Спикеры форума в своих выступлениях говорили о росте собственной экономики за счет инвестиций в различные кластеры, такие как туризм, сельское хозяйство и многое другое, а также о создании благоприятной инвестиционной платформы для привлечения инвесторов.

«Самое важное – нам нужно создать правильный инвестиционный климат, и тогда многие инвесторы сами подскажут нам какие-то интересные подходы и решения», - уверен Беслан Агрба.

«Когда в Абхазии будут решены основные задачи, обеспечена безопасность, а управляющий аппарат станет соразмерным экономике, тогда можно будет говорить о развитии в области IT-технологий», - заявил на форуме представитель "Московской абхазской диаспоры", бизнесмен Гарри Делба.

«IT-специалисты во всём мире ищут места, где комфортно жить. С точки зрения климата и ландшафта наша страна является очень хорошим местом для жизни. Нам нужно сделать так, чтобы те люди, которые хотели бы к нам приехать, ощущали бы не только комфорт, который у нас есть, но и не чувствовали против себя агрессии», - сказал он.

По мнению инвестора, соучредителя единственного в Абхазии отеля, работающего по системе «всё включено», и президента Гильдии отельеров Абхазии Игоря Жигуна, работы в данном направлении предстоит проделать очень много. По его словам, если визовые проблемы не касаются граждан России, то необходимость каждые шесть месяцев получать разрешение на работу касается абсолютно всех приезжих, исключение не сделали даже для инвесторов и первых руководителей, рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

«Мне лично приходилось раз в год сдавать кровь на гепатиты и прочие инфекции, вплоть до неприятной процедуры у нарколога - анализа на героин, марихуану. То есть либо инвестору нужно унижаться вместе с гастарбайтерами, либо нарушать закон. Я законопослушный гражданин, поэтому выполняю все требования», - сказал Жигун.

По его словам, опираясь на официальный ответ Миграционной службы Республики Абхазия, в соответствии с частью 6 главы V Постановления Кабинета Министров, визы иностранный гражданин может получать только два раза подряд, суммарно на год, после чего обязан покинуть страну минимум на год.

«Это касается как возможных инвесторов, управляющих предприятиями (топ-менеджеров), так и специалистов «отрасли будущего», гениев IT-индустрии. Кроме того, данное постановление вытесняет с низкооплачиваемого и, прямо скажем, не самого престижного «рынка дворового клининга» приезжих из Средней Азии. Но кто будет наводить чистоту на набережных курортов и улицах других городов? Надеемся, что власти наконец нас услышат и сделают законные исключения для бизнесменов, инвесторов и профессионалов, тем более в условиях дефицита опытных кадров в Абхазии», - отметил Игорь Жигун.

Параллельно с исполнением стратегии должны быть запущены пилотные проекты по образовательной теме, считает директор турфирмы «Аста-Тур» Астамур Агрба.

«Нужно развивать молодежь Абхазии. У нас постоянно вымываются кадры. Следует выращивать свою элиту правителей. Не управленцев, которым скажут, что делать. Никакие инвестиции к нам не придут, когда во многих сферах работают необразованные люди», - сказал он в ходе дискуссии.

Одним из главных условий осуществления программы должна быть «скорость исполнения и желание лидера вывести народ на новый уровень экономического развития», считает президент компании-разработчика программы развития Strategy Partners Group Александр Идрисов.

«Есть абсолютно понятные вопросы, которые нужно ежедневно решать. Для этого должен быть человек, который говорит: «Я выведу нацию на другой уровень». И я не про политику говорю. Действующий это президент будет, новый, это решаете вы. И ещё одно, сегодня главное – это скорость. Мы живём в таком мире, когда всё очень быстро меняется, устаревает то, что мы задумали на прошлой неделе. Поэтому нельзя откладывать программу на десятки лет. Нужно пойти и сделать. Ошибаться и снова делать, быстро двигаясь», - сказал он.