Осужденная за смерть девочки в интернате в Заюково не согласилась с приговором

03 июня 2018, 05:37

Решение Баксанского районного суда по делу о смерти воспитанницы Заюковской школы-интерната не устроило ни осужденную воспитательницу, ни мать умершей девочки. Воспитатель, признанная судом виновной в смерти девочки и освобожденная от отбытия наказания, подала апелляционную жалобу. Мать девочки заявила, что в смерти ребенка виноваты и воспитательница, и руководство учебного заведения, и подросток, который нанес девочке удар, оказавшийся смертельным.

«Кавказский узел» сообщал, что в декабре 2016 года в Заюковской школе-интернате погибла 11-летняя девочка. 16-летний мальчик ударил ее ногой в висок и пробил ей череп. Девочка умерла. В момент инцидента воспитателя не было рядом с детьми. По ее словам, она отлучилась по своим делам на несколько минут.

26 марта 2018 года Баксанский районный суд признал виновной воспитательницу Заюковской школы интерната для детей с особенностями развития Залину Дикинову по статье 109 Уголовного кодекса РФ - причинение смерти по неосторожности и приговорил ее к одному году лишения свободы условно. Срок наказания суд посчитал истекшим.

Ст 109 УК РФ п. 2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Залина Дикинова и ее адвокат Сосланбек Бориев не согласились с решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке.

Залина Дикинова себя виновной не признала. По ее словам, трагедия в интернате произошла в результате введения запрета директором на использование воспитателями мобильных телефонов в рабочее время, что лишило ее возможности позвать другого воспитателя на время своего короткого отсутствия. Она также указала, что создание разновозрастных групп в учреждении не было оправдано и заведомо грозило различными неприятностями.

Выступая в суде в первой инстанции, адвокат Сосланбек Бориев заявил, что регламентом был предусмотрен перерыв в работе на 30 минут два раза в течение смены. Однако не был «разработан механизм осуществления перерыва, не было определено, кто должен был заменить воспитателей в это время».

Потерпевшие по делу также остались недовольны решением Баксанского суда.

Комментируя приговор, мать погибшей девочки Марита Кушхова заявила, что считает виновными всех – и воспитательницу, которая оставила детей и вышла, директора с его «идеей создания разновозрастных групп из мальчиков и девочек», и мальчика, который нанес смертельный удар, и тех, кто не обратил внимание на плохое самочувствие девочки и вместо того, чтобы отвезти ее немедленно в больницу, уложил ее спать.

Коллегия по уголовным делам Верховного суд Кабардино-Балкарии назначила рассмотрение апелляционной жалобы на решение Баксанского районного суда по делу о смерти воспитанницы Заюковской школы-интерната на 15 июня.