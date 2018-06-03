Организаторы вечера Дагестана в Шатре Рамадана посвятили ифтар Расулу Гамзатову

03 июня 2018, 04:37

Вечер Дагестана состоялся в Шатре Рамадана в Москве. Гости послушали стихотворения Расула Гамзатова, которому был посвящен праздничный ифтар, и Альфии Идрисовой, традиционные песнопения-нашиды в исполнении Али Магомедова и Гамзалава Гамзалова и угостились блюдами дагестанской кухни. Чиновники, пришедшие в Шатер Рамадана, действовали по разнарядке, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники вечера.

Как писал "Кавказский узел", Шатер Рамадана, в котором проводятся благотворительно-просветительские акции священного для мусульман месяца, организован в Москве в 13 раз подряд. 20 мая в Шатре Рамадана состоялся вечер Ингушетии.

Пост Рамадан (или Рамазан) назван в честь девятого месяца мусульманского календаря. Именно в этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой священной книги мусульман – Корана. В месяц Рамадан обязательным для каждого мусульманина является соблюдение строгого поста (уразы). До наступления праздника разговения Ураза-байрам мусульманами должен быть выплачен религиозный налог закят-уль-фитр.

В Шатре Рамадана, расположенном у Мемориальной мечети в Москве, 1 июня проводился вечер Дагестана, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие состояло из двух частей - культурной программы, подготовленной совместно постоянным представительством главы Дагестана при президенте РФ в Москве и Духовным управлением мусульман Москвы, и ифтара (вечернего разговения после поста).

Программа началась примерно за полтора часа до времени разговения, которое в этот день в Москве приходилось на 21.03 мск, и частично продолжилась в период ифтара.

Вечер начался с чтения сур Священного Корана. Затем имам ДУМ Москвы произнес краткую проповедь, посвященную религиозной теме «Пророки Всевышнего и их качества». Гостям вечера также продемонстрировали видеоролик о жизни пророка Сулеймана и ещё ряд видеоматериалов о Рамадане.

Автор-исполнитель Али Магомедов и заслуженный артист республики Дагестан Гамзалав Гамзалов исполнили нашиды (мусульманские песнопения) со словами восхваления Всевышнего и о свободе выбора в исламе.

Лауреат фестиваля национальных культур в номинации «Художественное слово» Загида Мутаева прочитала стихотворение Альфии Идрисовой «О матери».

Праздничный ифтар был посвящен выдающемуся дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, которому в этом году исполнилось бы 95 лет, сообщает официальный сайт Шатра Рамадана.

В связи с этим на вечере был показан видеоролик, в котором на фоне старинных мечетей селений Дагестана декламировалось стихотворение «Аульская мечеть» Гамзатова.

В этот день гостям был также показан фрагмент документального фильма "Хребет" известного российского фотографа и фотохудожника Антона Ланге, изображающий удивительные пейзажи дагестанской части Главного Кавказского хребта, а также рассказывающий об истории, географии и этнографии республики - от прикаспийского Дербента до высокогорных плато.

Такие мероприятия сплачивают людей

На вечере в Шатре Рамадана присутствовала постпред Дагестана в Москве Изумруд Мугутдинова. Она зачитала официальное приветствие от имени главы республики Владимира Васильева, в котором он пожелал участникам вечера «благих дел в священный месяц».

Заместитель имама Центральной мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров передал наилучшие пожелания от муфтия республики, а член Центризбиркома РФ Сиябшах Шапиев отметил, что за 13 лет и площадь Шатра Рамадана, и количество его участников увеличилось, на его взгляд, более чем вдвое.

"Желаю всем, чтобы Всевышний принял все ваши благие дела, и чтобы мусульман здесь стало еще в два раза больше», - заявил Шапиев.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов вручил постпреду Дагестана «вкусные подарки», отметив ее вклад в проведении ифтаров в Шатре Рамадана.

«Эти мероприятия сплачивают людей. Дают возможность быть ближе друг к другу. Тематические вечера республик или национальных общин знакомят с культурой и особенностями народов», - заявил Аляутдинов корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен и депутат Госдумы Ризван Курбанов, присутствовавший на вечере.

«Такие ифтары консолидируют людей вне зависимости от положения. Люди разных национальностей и даже конфессий могут участвовать здесь. На ифтарах очень много русских, в том числе мусульман. Люди радуются, сближаются», - заявил Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

На совместных ифтарах чувствуется атмосфера Рамадана

Корреспондент "Кавказского узла" спросил у рядовых участников вечера, почему, по их мнению, официальные лица уделяют столь пристальное внимание Рамадану и ифтарам.

«Я не буду обсуждать религиозность чиновников, постпреда или кого-то. Но существует разнарядка. Нужно чтобы официальные лица не отделялись от своего электората. Надо поставить галочку, что организовал и участвовал в мероприятии с мусульманами», - считает учитель по образованию Заурбек.

Бизнесмен из Дагестана, а в прошлом чиновник средней руки Мурад тоже считает необходимость не выделяться важным в поведении чиновников.

«Как говорится «жить в обществе и быть свободным от него невозможно». Люди, кто искренне, кто вынужденно, но должны принимать участие в жизни народа. А в Дагестане народ все-таки верующий и к Рамадану относится трепетно», - сказал он.

Водитель одного из сенаторов Рашид считает немного иначе.

«В коллективе всегда веселее. Здесь на совместных ифтарах чувствуется атмосфера Рамадана. Даже не особенно соблюдающий человек проникается ею», - уверен он.

В вечер Дагестана в Шатре Рамадана почти не видно было представителей прессы. Как пояснил один из организаторов корреспонденту "Кавказского узла", в постпредстве сейчас фактически нет пресс-службы.

Число людей, который отведали на ифтаре блюда дагестанской кухни, было огромным. Одновременно за столами сидело не менее тысячи человек, а после культурной программы и азана в шатер подтянулись и другие верующие, не приглашенные на сам вечер.