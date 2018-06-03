Муфтият пытается влиять на выборы главы Ингушетии

03 июня 2018, 03:38

Заявление муфтията Ингушетии об отрешении Евкурова от мусульманской общины носит предвыборный характер, полагает Екатерина Сокирянская. В регионе есть кандидатуры, на которые муфтият мог бы сделать ставку в качестве кандидатов на пост главы региона, однако Москва вряд ли откажется поддерживать Евкурова, считает юрист Багаудин Хаутиев. Заявление муфтия Хамхоева никак не повлияет на позицию Кремля, полагает Максим Шевченко.

Как писал " Кавказский узел" , 27 мая муфтият Ингушетии принял решение отрешить главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Этому решению предшествовало обвинение Евкурова в притеснении работников Духовного центра мусульман республики и имамов. Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды назвали это решение политическим актом .

Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. В марте 2016 года глава республики объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации, но в сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений. 15 февраля 2018 года Евкуров заявил, что проповеди будут контролироваться на предмет политизации при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях. Муфтият Ингушетии счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом .

Заявление муфтия носило политический, предвыборный характер, полагает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Эта история связана с предвыборным процессом и, мне кажется, цель заявления муфтията - не допустить следующего срока Евкурова на посту руководителя республики. Возможно, поспешно собранная в воскресный день и в Рамадан встреча связана с какими-то невидимыми для наc процессами, которые идут в Москве. Но это заявление адресовано федеральному центру, и призвано подчеркнуть, что Евкуров не смог договориться с традиционным духовенством», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Сокирянская.

Отрешение Евкурова от общины - политический акт перед выборами главы Ингушетии, которые пройдут осенью 2018 года, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Отметим, что 24 мая Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить Ингушетию, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

Она не видит пока конкурентов Евкурову на региональном поле, но связывает это с непрозрачностью процесса назначения.

«Я не вижу таких кандидатов, но это связано с не публичностью политики, когда назначения никак не отражают реальных политических процессов, реальных чаяний и предпочтений ее жителей, авторитета существующих лидеров. Это может быть ингуш, который живет за пределами региона, или вообще человек из другого региона, учитывая недавний опыт Дагестана. Я думаю, Кремль склонится к тому, чтобы оставить Евкурова на этом посту, потому что со своей задачей, с точки зрения Кремля, он справляется, и сейчас трогать два проблемных региона, Ингушетию и Чечню, Кремль, скорее всего, не решится, учитывая то, что он уже начал серьезные пертурбации в Дагестане», - считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов.

Решение муфтията скорее похоже на последнюю возможность оказать давление на Кремль до принятия решения по вопросу о кандидатуре следующего главы региона, полагает Сокирянская.

"Можно гипотетически предположить, что действия муфтията - это попытка повысить ставки, чтобы впоследствии договориться, но мне очень сложно представить такой шаг. Возможности отойти, отыграть назад были раньше, если бы было желание пойти на уступки и договориться. Но конфликт слишком жесткий, слишком далеко зашедший, персонифицированный, замешанный на глубокой личной неприязни. Я не вижу в этом шаге призыва со стороны муфтия к деэскалации. Напротив, это попытка нанести последний удар перед принятием решения о назначении, но никак не попытка примириться», - заключила Сокирянская.

Хамхоев бросил вызов путинской системе назначения и управления

Заявление муфтията Ингушетии никак не повлияет на решение Кремля о предложении кандидатуры Юнус-Бека Евкурова на рассмотрение региональным парламентом в качестве главы региона, считает руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко.

"Я думаю, что это глубокое заблуждение муфтия Хамхоева. Он создал прецедент, согласно которому некие духовные лица могу отлучать от религии человека, который по поручению президента руководит регионом. Сегодня это мусульманский руководитель, а завтра православный? И что значит, что Евкуров - неправильный мусульманин, и с ним нельзя участвовать в мероприятиях? А Путин вообще не мусульманин, с ним тоже не участвовать? Это не их личный конфликт. Это глава региона, который по поручению президента управляет республикой", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Он не увидел в формате предложенного Хамхоевым "диалога" попытки договориться с Евкуровым на следующий срок в качестве главы региона.

"Если это попытка (торга), то она крайне неуклюжа. Евкуров не поддается шантажу… Мне кажется, что действия Хамхоева абсурдны и неверны, и в нормальной ситуации федеральная власть не должна поддерживать Хамхоева. Но муфтий бросил вызов самой путинской системе назначения и управления", - сказал Шевченко.

Он также напомнил, что муфтия Хамхоева поддерживает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Муфтия открыто поддерживает Рамзан Кадыров. Надо внимательно смотреть на ситуацию. Ингушское общество сложное", - заключил Шевченко.

Муфтият устроит любая кандидатура, кроме Евкурова

В регионе есть кандидатуры, на которые муфтият мог бы сделать ставку в качестве кандидатов на пост главы региона, однако Москва вряд ли откажется поддерживать Евкурова, считает юрист Багаудин Хаутиев.

«Сейчас ситуация такая, что муфтият устроит любая кандидатура, кроме Евкурова... Даже есть и те, кого поддержала бы общественность республики. Перечислять их не имеет смысла, все они известны»,- сказал Хаутиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, муфтият находится в уязвимом положении.

"Представители муфтията понимают, что с Евкуровым все мосты сожжены и Рубикон перейден, и еще пять лет правления Евкурова они не выдержат. Тем более, что Евкуров это время попросту терять не будет. Последние события с отлучением от мусульманской общины в ближайшие пять лет сильно скажутся на них морально и материально", - сказал Багаудин Хаутиев.

Бойкот Евкурова поддержали порядка 50 наиболее активных мусульманских проповедников, что составляет от четверти до трети всех ингушских имамов, сообщил ранее руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. При этом жители Ингушетии указали, что отрешение от общины как метод порицания в современных условиях бездейственно.

Кандидатур, которые устроят Москву, предостаточно, однако Москва откажется от выдвижения Евкурова на третий срок только в том случае, если люди выйдут на митинги и выскажут свое несогласие, полагает он.

«Даже если вся общественность выступит против, а она уже выступила, единственное, что может изменить решение Кремля, это массовые протесты», - отметил Багаудин Хаутиев.

Он также заявил, что в регионе есть влиятельные люди, которые могут лоббировать через работу с муфтиятом альтернативные Евкурову кандидатуры.

«Такие люди есть, это не секрет. Различные бизнесмены поддерживают муфтият. Например, после того, как прекратили выплачивать заработную плату всем имамам, по признанию самого муфтията, за год вперед полностью была выплачена заработная плата всем имамам одним бизнесменом. Кроме того, многие хотят и используют противостояние между главой и муфтием в угоду своим президентским амбициям», - сказал Хаутиев.

При этом он посчитал маловероятным, что противостояние Евкурова и муфтията могут использовать крупные предприниматели-выходцы из Ингушетии, связанные с нефтяным бизнесом, для продвижения своих кандидатур.