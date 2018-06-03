Запрещенный пестицид найден в теплицах Волгоградской области накануне мундиаля

03 июня 2018, 01:24

Депутаты Волгоградской облдумы обвинили в бездействии надзорные и контролирующие органы после проверок тепличного хозяйства Волгоградской области, в ходе которых был найден запрещенный в России регулятор роста растений процимидон. Проверки тепличного бизнеса продолжатся в период чемпионата мира по футболу, заявили в региональном МВД.

Как писал "Кавказский узел", силовики в ходе рейда по тепличным хозяйствам Иловлинского района выявили нелегальных трудовых мигрантов и обнаружили удобрения без сертификатов безопасности. Власти района заявили о борьбе с нелегальным тепличным бизнесом. Местный фермер предположил, что всплеск проверок в этой сфере связан с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города Юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург. В связи с предстоящим мундиалем в Волгограде активисты 25 апреля провели пресс-конференцию, в ходе которой призвали горожан к добровольной уборке лесополос вдоль трасс, по которым гости чемпионата приедут в Волгоград.

В ходе рейда по тепличным хозяйствам Иловлинского района Волгоградской области сотрудники полиции выявили нарушения в сфере природопользования и санитарных требований, в том числе шесть нарушений, предусматривающих уголовную ответственность. Об этом замначальника ГУ МВД по Волгоградской области полковник полиции Александр Прядко объявил на заседании областной думы, где присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Прядко, полиция устанавливает личности "как собственников земельных участков, так и фактических выгодополучателей". Кроме того, правоохранители проверяют организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере тепличного хозяйства, "на предмет полноты уплаты налогов в бюджет области".

"В ходе рейдов зафиксировано захламление земель тепличных хозяйств и прилегающих территории. Предварительно установлено загрязнение и порча земли химикатами и пестицидами, используемыми в качестве удобрения. Заключения эксперта пока нет. Зафиксирован незаконный забор воды с реки для полива тепличных хозяйств", - сообщил Прядко на заседании 29 мая, отметив, что полицейских мер для изменения ситуации недостаточно, если со стороны органов местного самоуправления не будет инициативы.

Замначальника полиции отметил, что весь личный состав региональной полиции и около 2000 прикомандированных в регион сотрудников будут заняты обеспечением безопасности мероприятий чемпионата мира по футболу, однако проверки тепличных хозяйств в дни мундиаля продолжатся. "Мы все равно будет проводить эти мероприятия в период чемпионата мира, потому что, на наш взгляд, присутствие нелегальных трудовых мигрантов несет как имиджевые риски для нашей области, так и уголовные", - подчеркнул он.

Полиция назвала местные власти ответственными за нарушения

Депутат Николай Свиридов поинтересовался у докладчика, "наносится ли вред жителям" и "кто должен нести за это ответственность". Прядко отметил, что ответственность должны нести "главы районов и главы территориальных органов", однако состава уголовного преступления в действиях этих чиновников полиция пока не усматривает. "Ответственность предусмотрена кодексом об административной ответственности в отношении тех лиц, которые травят [людей]. Главы должны осуществлять функции земельного контроля и навести в этом порядок. В некоторых случаях тепличным хозяйством занимаются собственники, в некоторых – арендаторы", - пояснил замначальника полиции в ответ на уточняющий вопрос.

Прядко также сообщил, что при осмотре хозяйств были обнаружены "упаковки препаратов, которые вообще не понятно каким образом попали на территорию России". "На них отсутствуют надписи на русском, английском языке, только китайские иероглифы", - сказал он.



Деятельность тепличных хозяйств, в которых работают в том числе выходцы из Китая, построена на коррупционных связях с должностными лицами, заявил в своем выступлении депутат Александр Осипов. "Длительное время овощи вывозились в другие регионы без контроля налоговых органов, никто к этому вопросу не подступал близко. Наши обращения в оперативные органы становились предметом разбирательств, но не конкретных действий", - заявил он, предложив "постараться установить, кто ввозит ядохимикаты".



И.о. волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов выступил на заседании с докладом. Отвечая на критические замечания депутатов, которые требовали "взять ситуацию под контроль сразу, а не годами и месяцами", он также сослался на "пассивность органов местного самоуправления".



Руководитель Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев отметил, что "практически все тепличные хозяйства не осуществляют плату за негативное воздействие на окружающую среду". По его словам, большинство предприятий тепличного комплекса в регионе не состоят на госучете. "Мы готовим обращения в органы местного самоуправления налоговые органы, чтобы понимать ситуацию кто уходит от налогов и сборов", - сказал Васильев.

Депутаты потребовали "немедленно заменить" главу областного Роспотребнадзора





Заместитель управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия Виталий Цепляев рассказал, что работники управления осуществили семь выездов на 12 земельных участков в Городищенском и Иловлинском районах, отобрав образцы почвы и агрохимикатов. При попытке установить правообладателей земельных участков выяснилось, что у шести участков, согласно сведениям Росреестра, отсутствуют правообладатели, заявил чиновник.

Исследование образцов растений показало, что в хозяйствах использовался запрещенный на территории России пестицид. "В растениях выявлено вещество процимидон, которое не входит в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. Эту информацию мы направили в Роспотребнадзор. Это вещество, возможно, будет в продукции, которая выходит с тепличных комплексов", - заявил Цепляев.

Депутат Владимир Ефимов отреагировал на эту информацию предложением "отправить это страшное вещество процимидон во все компетентные организации для проведения анализа и возможных последствий вещества на здоровье человека и почвы".

Заместитель главного санитарного врача по Волгоградской области Ирина Климина сообщила депутатам, что специалист управления участвовал в организованной МВД проверке тепличных хозяйств, но самостоятельных проверок ведомство не предпринимало. "Оснований для самостоятельных проверок у нас не было, в наш адрес не поступала информация из органов местного самоуправления, подтверждающих наличие угрозы жизни и здоровья, не было жалоб и от граждан", - сказала она. По словам Климиной, проверка выявила многочисленные нарушения, однако овощи из проверяемых теплиц сотрудник управления не отбирал, так как "нет оснований для проверок".



"Одно только название этого пестицида должно было заставить вам провести проверку. Это серьезнейший пестицид. Это тяжелые эндокринопатии, это онкология внутренних органов, серьезное падение зрения. Пусть люди знают, что находится рядом", - заявила депутат Наталья Семенова.

Информация о процимидоне поступила в Роспотребнадзор "буквально вчера", заявила Ирина Климина в ответ на критику. Депутат Николай Свиридов предложил коллегам "обратиться в вышестоящие организации и немедленно заменить" регионального руководителя Роспотребнадзора.

Экологичная продукция не выдержала конкуренции





Глава Иловлинского района Александр Егоров заявил, что "давно" занимается вопросом с теплицами, и еще в 2014 году обращался по этому поводу к полпреду президента в ЮФО, однако результатов это не дало - "у всех согласующих организаций, которые действуют в пределах своих полномочий и компетенции, все по закону".

"Спустя четыре года ситуация ухудшилась. Китайских тепличных комбинатов стало больше, они полностью ушли в тень, проверять некого. 11 мая нам отказали в возбуждении уголовного дела - написали, что товарищ [фамилия] передал землю в аренду товарищу [фамилия] и на площади 500 теплиц они выращивают продукцию для личных нужд вместе с привлеченными узбеками, поэтому нет оснований для возбуждения уголовного дела", - сообщил он.

Замены для продукции китайских тепличных хозяйств на сегодняшний день нет, сообщил фермер из Иловлинского района Андрей Прошаков корреспонденту "Кавказского узла".

"За несколько лет они просто выбили из бизнеса добросовестных производителей овощей. У них дешевая продукция, ее продают большими объемами буквально [всем и быстро]. Если, например, завтра заказчику нужно 100 тонн, то столько и будет. Неважно, какая погода, все решает химия, и эти помидоры продают как азербайджанские, дагестанские или узбекские. Только специалист видит подмену", - сообщил он. По словам Прошакова, продукцию эти хозяйства продают всем желающим.

Проблема применения опасных химикатов недобросовестными владельцами теплиц существует более десяти лет, заявила директор информационного центра "Волгоград Экопресс" Елена Васильева корреспонденту "Кавказского узла",.

"Мы проводили замеры плодоовощной продукции больше десяти лет назад в Михайловском, Еланском районах. Это была продукция с поля – красивые баклажаны, перцы, помидоры. Там было огромное содержание деметиламинной соли. Мы участвовали в специальном совещании в Москве по поводу применения пестицидов, удобрений и загрязнения продукции, и нам просто не поверили, сказали, что таких концентраций быть не может. Мы консультировались в нашем комитете по сельскому хозяйству, еще тогда инспекторы комитета сказали, что это просто бич – землю отдают в аренду органы местного самоуправления зачастую на несколько месяцев, контроль за этим не ведут, что там кто сыплет и льет, никто не знает. Часть продукции раскупается просто на поле. Продукцию везут в разные регионы, люди покупают ее для себя. Это явление масштабное. Часто используют гормоны роста, химикаты, красители", - сообщила она.

Проверки в Иловлинском районе продолжились 30 мая, сообщил работник одной из теплиц, уроженец Китая, представившийся Сашей. "Взяли землю и удобрения, помидоры и огурцы. Удобрения у нас российские, мы покупаем их в Волжском, покупать в Китае далеко", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина отметил, что продукцию из теплиц продают тем, "кто звонит и приезжает".