"Отряды Путина" самоликвидировались

02 июня 2018, 15:19

Председатель "Отрядов Путина" Марат Динаев распустил движение, заявив, что действия активистов в Краснодаре были поняты неправильно. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты выразили сомнение в искренности голодовки, о проведении которой заявляли члены движения.

Как писал "Кавказский узел", председатель фонда "Социальная справедливость" и движения "Отряды Путина" Марат Динаев заявил 24 мая, что он и еще пять активистов четвертый день голодают в знак протеста против попыток местных властей и правоохранителей закрыть фонд.

Марат Динаев 1 июня опубликовал на канале "Отрядов Путина" в Youtube обращение к президенту, в котором извинился перед ним. "Владимир Владимирович, нам очень жаль, что наши действия были интерпретированы как некорректные и как стремление выделить себя. Нашей целью было поддержать вас в вашей политической деятельности, и мы делали это, как нам казалось, верно", - сказал Динаев.

Он подчеркнул, что члены организации являются "абсолютными сторонниками" Владимира Путина. "Наша неформальная организация "Отряды Путина" прекращает свою деятельность, так как наши действия были восприняты неоднозначно. То есть были восприняты не так, как мы на то рассчитывали", - добавил Динаев.

Активисты требовали встречи с Путиным

Ранее, 27 мая, активисты "Отрядов Путина" записали еще одно видеообращение, в котором требовали встречи с президентом. "Мы поддерживали Путина, и он выиграл выборы, а у нас забирают даже это маленькое помещение. Мы занимаемся благотворительностью. помогаем малоимущим, многодетным. Мы не прекратим голодовку, пока с нами не встретится президент", - заявили активисты на видео, опубликованном на канале движения в Youtube.

Эксперты сомневаются в том, что активисты голодали

Голодовка была еще одним способом "потроллить" федеральные власти, считает главный редактор "Советской Кубани" Вячеслав Потапов. "Публичная голодовка началась для того, чтобы отвести подозрения от департамента внутренней политики Краснодарского края в его связях с «Отрядами Путина». Видео с «бабушками Путина», которые сжигают портрет Дурова и громят штаб Навального в Краснодаре, стало популярным в сети, вызвало шквал негативных комментариев и, скорее всего, дошло до Кремля", - сказал он.

Никакого давления на "Отряды Путина" со стороны властей нет, считает Потапов. "Давление - это когда прилетел пендель краевым чиновникам из администрации президента, и нужно легендироваться, чтобы показать отсутствие взаимосвязей", - заявил Потапов.

27 февраля в интернете появилось видео, на котором активистки "Отрядов Путина" требуют закрыть мессенджер Telegram, называя его создателя Павла Дурова "предателем".

Член бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ Александр Сафронов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сомневается в реальности самой голодовки. "Воспринимаю Динаева как провокатора, нечистого на руку. Он последовательно занимается дискредитацией местной власти и власти вообще", - отметил Сафронов.

Он предположил, что причиной заявлений о голодовке стало уменьшение финансирования "Отрядов Путина" кубанскими властями. "Может быть, недостаточно стало финансирования. Может быть, он утратил чувство меры, не знаю. Но то, что происходило в последние год-два, иначе как вопиющей дискредитацией власти, Путина и вообще политической системы я назвать не могу. Все действия, которые Динаев проводил - это сплошной цирк", - считает Сафронов.

Голодовка активистов связана с тем, что у региональной власти отпала необходимость в методах "Отрядов Путина" после выборов президента, считает председатель краснодарского регионального отделения партии "Яблоко" Евгений Витишко.

"Они выполняли мелкие поручения департамента внутренней политики края. Выборы прошли, интерес власти к «Отрядам Путина» пропал. Теперь власть реагирует на оппозицию в более жестком формате - с помощью полиции, казаков, каких-то групп, которые нападают на активистов", - сказал Витишко.

Он добавил, что и нападать на краснодарский штаб Навального стало затруднительно после того, как он переехал в отдельное здание, огороженное забором.

Члены "Отрядов Путина" неоднократно нападали на краснодарский штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Так, помещение штаба было разгромлено 3 июля 2017 года. 1 августа активистки движения заколотили вход в штаб, а 3 августа разбили его стеклянную дверь. МВД рапортовало о наказании полицейских, бездействовавших во время нападения на штаб оппозиционеров.

"Голодовкой Динаев хочет вернуть внимание властей. Думаю, что если они будут продолжать голодовку, то губернатору придется отреагировать. И им дадут какие-то деньги", - заключил Витишко.