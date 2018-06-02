02 июня 2018, 14:28

Двое шахтеров погибли на угольном карьере в Грузии

Двое рабочих задохнулись сегодня в шахте на угольном карьере в Ткибули, где не работал компрессор воздуха, заявили их коллеги. Полиция возбудила дело о нарушении правил безопасности.

По словам коллег, один из погибших спустился на глубину 30 метров, потерял сознание от нехватки кислорода и умер. Второй спустился в микрошахту, чтобы ему помочь, но тоже задохнулся. На шахте не работал компрессор воздуха, утверждают рабочие.

Погибшим было 27 и 60 лет, сообщает на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Тела обоих уже подняты на поверхность, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Погибшие работали в небольшой частной компании, они никак не связаны с крупнейшей в стране компанией по добыче угля - "Сакнахшири" (Грузуголь), со ссылкой на председателя профсоюза железнодорожников Виталия Гиоргадзе информируют "Новости-Грузия".

30 мая на шахте имени Миндели в Ткибули, принадлежащей компании "Сакнахшири", произошел обвал. Двух шахтеров госпитализировали с травмами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее за собой смерть человека), передает "Грузия Online".

Напомним, что 22 февраля депутаты грузинского парламента одобрили повышение штрафов за нарушение правил безопасности труда на предприятиях. Однако опрошенные "Кавказским узлом" представители профсоюзов считают, что санкции и штрафы без создания эффективной системы безопасности труда не будут работать и не обеспечат соблюдение прав рабочих.

Примечание:

"Погибшие шахтеры похоронены в Ткибули", "Грузуголь" пообещал компенсации семьям погибших шахтеров", "Грузинские шахтеры предупредили о забастовке".

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