Два жителя Нальчика обвинены в обмане дольщиков

02 июня 2018, 09:03

Нальчанин и его мать учредили фиктивную фирму и присвоили 40 миллионов рублей, внесенных 14 дольщиками в строительство жилья, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в 2015 году житель Нальчика учредил ООО "АРХОНД". Фирма в действительности не занималась предпринимательской деятельностью, а учредитель так и остался ее единственным работником.

Приобретя участок земли, мужчина объявил о планах строительства многоквартирного дома, не имея при этом ни средств для строительства, ни необходимого разрешения, утверждают следователи.

Договоры на участие в долевом строительстве заключались в офисе, который позволила использовать знакомая матери нальчанина. Чтобы привлечь дольщиков, он установил низкую цену за квадратный метр жилья. 14 человек передали матери и сыну 40 миллионов рублей, которые они присвоили, говорится в сообщении прокуратуры.

Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), дело передано в Нальчикский городской суд, сообщила 1 июня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых относительно позиции следствия.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или стремится обезопасить себя от такого риска, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года застройщик был заподозрен в сдаче непригодного жилья для сирот в Нальчике.