Рабочие предприятия в Дагестане добились выплаты зарплаты

02 июня 2018, 07:37

Дорожное предприятие в Тляратинском районе Дагестана исполнило решение суда и выплатило 30 работникам почти двухмиллионный долг по зарплате.

30 работников "Тляратинского ДЭП №35" подали прокурору района коллективное обращение, в котором заявили, что не получили зарплату с января по март. Ведомство подготовило иск в мировой суд, который обязал гендиректора выплатить сотрудникам долги на более чем 1,9 миллиона рублей.

Главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности, а сам гендиректор - к административной по ч. 6 ст.5.27 КоАП (невыплата заработной платы в установленный срок), сообщила 1 июня на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства Тляратинского ДЭП №35 относительно решения суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае представитель завода по производству плитки и керамического гранита "Мараби" сообщил о приостановке работы предприятия. Завод задолжал 90 сотрудникам, отправленным в неоплачиваемые отпуска, 4,6 миллиона рублей.