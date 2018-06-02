02 июня 2018, 07:37

Рабочие предприятия в Дагестане добились выплаты зарплаты

Дорожное предприятие в Тляратинском районе Дагестана исполнило решение суда и выплатило 30 работникам почти двухмиллионный долг по зарплате.

30 работников "Тляратинского ДЭП №35" подали прокурору района коллективное обращение, в котором заявили, что не получили зарплату с января по март. Ведомство подготовило иск в мировой суд, который обязал гендиректора выплатить сотрудникам долги на более чем 1,9 миллиона рублей.

Главный бухгалтер  предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности, а сам гендиректор - к административной по ч. 6 ст.5.27 КоАП (невыплата заработной платы в установленный срок), сообщила 1 июня на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства Тляратинского ДЭП №35 относительно решения суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае представитель завода по производству плитки и керамического гранита "Мараби" сообщил о приостановке работы предприятия. Завод задолжал 90 сотрудникам, отправленным в неоплачиваемые отпуска, 4,6 миллиона рублей.

Примечание:

"Работники МУПа в Махачкале пожаловались на невыплату зарплат", "Глава компании в Дагестане заподозрен в невыплате зарплаты шести работникам", "Руководитель управляющей компании в Дагестане оштрафован за невыплату зарплаты".

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