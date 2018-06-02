Брат бывшего министра обороны Грузии допрошен в МВД

02 июня 2018, 06:44

В МВД Грузии сегодня допрошен брат бывшего министра обороны страны Тинатин Хидашели после заявления организаторов акции протеста в Тбилиси о готовящейся провокации.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 1 июня руководитель неправительственной организации «Центр реформы правосудия» Звиад Куправа заявил, что в Тбилиси на акции протеста "#не убивай" планируется провокация преступного характера. По словам Куправы, об этом сообщил брат Тинатин Хидашели, работавший в Службе госбезопасности, в связи с чем он призвал МВД Грузии допросить брата бывшего министра обороны страны.

С 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, приговором по делу об убийстве двух школьников 1 декабря 2017 года. Тогда в результате драки около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. На фоне протестов ушел в отставку генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а 1 июня суд ужесточил приговор обвиняемым, приговорив их к 10,5 года и к 9 годам 9 месяцам лишения свободы. МВД начало расследовать попытки фальсификации дела, но протестующие заявили о недоверии следствию.

Брат Тинатин Хидашели был вызван на допрос в здание МВД в Ортачале. Михаил Хидашели сегодня ночью явился в МВД, где был допрошен, передает 1tv.ge.

Информация о результатах допроса пока не сообщается.

Сама Тинатин Хидашели заявила, что с братом практически не общается и не знает, о чем он мог говорить участникам акции протеста в Тбилиси. По данным Службы госбезопасности страны, Михаил Хидашели никогда не работал в этой структуре, пишет "Интерфакс".

Сообщений относительно допроса брата Тинатин Хидашели на сайте МВД Грузии по данным на 06.44 мск 2 июня не было. Комментариев от Михаила Хидашели или его представителей по поводу допроса пока не поступало.