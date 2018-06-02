Суд узаконил штраф астраханскому активисту Тюрину

02 июня 2018, 04:44

Астраханский областной суд подтвердил законность решения районного суда, которым Алексей Тюрин признан виновным в нарушении правил проведения митинга и ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Активист не согласился с постановлением суда.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября 2017 года активисты, среди которых был Тюрин, почтили в Астрахани минутой молчания память жертв политрепрессий и вспомнили современных политзаключенных. 30 ноября Кировский райсуд Астрахани признал Тюрина виновным в нарушении участником публичного мероприятия порядка его проведения (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) и оштрафовал его на 5000 рублей. Облсуд сначала подтвердил решение районного суда, на затем по протесту прокуратуры отправил дело на пересмотр. 27 апреля райсуд вновь признал Тюрина виновным и назначил ему штраф в 5000 рублей.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондента "Кавказского узла" наряду с другими участниками прошедшей 30 октября 2017 года акции вызывали в полицию для объяснений. 30 ноября 2017 года корреспондент "Кавказского узла" на заседании суда стал общественным защитником Тюрина при рассмотрении его дела об административном правонарушении.

1 июня Астраханский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело в отношении активиста Алексея Тюрина. По итогам заседания облсуд оставил решение районного суда без изменений, сообщается в карточке дела на сайте областного суда.

"Процесс проходил при отсутствии и прокуратуры, и сотрудника полиции, составившего протокол. В течение получаса мы с судьей разбирались в данном деле, но выйдя из совещательной комнаты, (судья) вынесла решение об отказе в моей апелляционной жалобе" - рассказал Тюрин корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно аудиозаписи судебного заседания, имеющейся в распоряжении "Кавказского узла", Тюрин в апелляционной инстанции, как и в районном суде, заявил, что протокол, под которым он поставил свою подпись, впоследствии был изменен и в него внесены неоговоренные исправления, в связи с чем этот документ, как считает активист, должен быть признан недействительным.

"Учитывая то, что меня ознакомили с исправлением в темном подъезде, а суд состоялся уже на следующий день, у меня физически не было возможности и времени обжаловать данные действия сотрудника", - объяснил Тюрин.

Он также пояснил в суде, что решение районного суда принято на основании версии силовиков о том, что активисты пришли на акцию с плакатом: "Требуем прекратить политический террор", тогда как на видеосъемке и фотографиях видно, что он держит в руках только плакат с надписью: "Политтеррор".

В ходе акции 30 октября 2017 года активист Михаил Анисенко держал в руках лист бумаги с надписью: "Требуем прекратить", а стоявший рядом Алексей Тюрин - лист с текстом: "Политтеррор!". Правоохранители, проанализировав фото с акции, распространенное в соцсети "ВКонтакте", решили, что это один плакат с надписью: "Требуем прекратить политтеррор!". С этим согласились и астраханские суды. Анисенко судом был признан виновным в совершении правонарушения по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ, ему было назначено 10 тысяч рублей штрафа.

Тюрин, комментируя решение суда, отметил, что судебное производство должно быть направлено на всестороннее изучение обстоятельств дела, но на практике действовала презумпция виновности. "Мы видим презумпцию виновности, что нарушает статью 6 Конвенции о правах человека о справедливом суде", - заявил активист, сообщив, что намерен обращаться в вышестоящие судебные инстанции, чтобы доказать свою правоту.

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