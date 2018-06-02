Дагестанские журналисты объяснили преследование главы бюро медэкспертизы

02 июня 2018, 02:50

Дело Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану и обыск в доме руководителя этой структуры Магомеда Махачева являются продолжением политики врио главы республики Владимира Васильева по обузданию коррупции, хотя правоохранители давно знали про систему выдачи подложных справок об инвалидности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля сотрудники ФСБ проверили финансовую документацию в Главном дагестанском бюро медико-социальной экспертизы. Документы изъяты не были. 31 мая источник в силовых структурах сообщил об обыске в доме руководителя Главного бюро Магомеда Махачева. Позже СКР сообщило, что сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану заподозрены в массовой выдаче подложных справок об инвалидности.

Магомед Махачев, которого силовикам не удалось задержать, объявлен в розыск, сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту "Кавказского узла".

По информации источника, Махачев должен был явиться на допрос, но не явился, и после этого силовики пришли с обыском в его дом в Тляратинском районе. Обнаружить Махачева дома не удалось. Источник также сообщил, что всего по уголовному делу сотрудников бюро медико-социальной экспертизы проходят восемь человек, но в дальнейшем число фигурантов дела может увеличиться.

По предположению силовиков, Магомед Махачев укрывается в одном из горных районов Дагестана, сообщило 1 июня РИА "Дербент". Несколько групп силовиков ищут его и других подозреваемых по уголовному делу как в Махачкале, так и в Тляратинском районе; по некоторым данным, Махачев узнал о планируемой операции по его задержанию за несколько часов до ее начала и смог скрыться, сообщило 1 июня издание "Черновик".

Магомед Махачев был назначен руководителем Главного бюро медэкспертизы в 2013 году. В сентябре 2016 года, по сведениям избирательной комиссии Дагестана, он был избран депутатом парламента Дагестана шестого созыва от партии "Единая Россия". Является членом Комитета по здравоохранению и социальной политике.

В поле зрения следственных органов Махачев попал еще на рубеже 2013-2014 годов, когда на одном из сайтов, близких к правоохранительным органам, была размещена видеозапись переговоров и передачи взятки в одном из кабинетов возглавляемой им организации, сообщил журналист и политолог Эдуард Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Были опубликованы и тексты на тему взяток за мнимую или более тяжелую инвалидность. Тема эта поднималась активно в СМИ еще десять лет назад, и выяснилось, что Дагестан по [числу людей с инвалидностью] намного опережает другие регионы, хотя средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в стране", - указал он. По словам Уразаева, информация вызвала общественный резонанс, однако Махачев тогда избежал какого-либо преследования. Политолог отметил, что в этом ему помогли тесные связи с бывшим главой республики Рамазаном Абдулатиповым.

"И после начала антикоррупционной кампании на [бюро медико-социальной экспертизы] не сразу обратили внимание. Но поскольку оперативные материалы имелись, решили проверить определенную часть инвалидов и обнаружили подмены анализов и экспертиз. Две недели назад задержали двух или трех сотрудников, которые, возможно, дали показания, позволившие возбудить уголовное дело, - пояснил Эдуард Уразаев.

Как полагает политолог, дополнительные усилия для задержания Махачева силовикам теперь приходится предпринимать из-за утечки информации от правоохранителей. Уразаев также отметил, что прямой связи дела бюро медико-социальной экспертизы с другими коррупционными делами пока не просматривается.

Дело в отношении Махачева - результат прямого требования врио главы Дагестана Владимира Васильева, приказавшего правоохранительным органам бороться с наиболее вопиющими проявлениями коррупции в Дагестане, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Это нельзя назвать кадровыми чистками, так как республиканское Главное бюро медико-социальной экспертизы Дагестана подчиняется федеральному министерству [труда и соцразвития] и юридически не входит в сферу влияния Васильева. Назвать же данное дело активизацией правоохранительных органов тоже язык не поворачивается, потому что о [расценках] на липовую инвалидность и о том, кто в этом задействован, было известно всем. Это даже проявилось в высказывании: "Дагестан - страна спортсменов и инвалидов". Трудно представить, что правоохранители только сейчас узнали то, что знали широкие массы дагестанцев уже два десятка лет", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист также считает, что прямой связи между возбуждением дела в отношении Махачева и предыдущими громкими задержаниями чиновников нет. Дело могло возникнуть по инициативе Васильева как результат на обращения людей к нему, если те, кто объективно должен был получить инвалидность, столкнулись с коррупцией и не получили статус, считает он.

О существующей коррупционной системе выдачи справок об инвалидности знали и власти, и правоохранители, и надзорные органы, и спецслужбы, подтвердил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Но на протяжении нескольких лет серьезных вопросов к этой структуре не возникало, и эта отрасль, отдельная коррупционная сеть, достаточно комфортно себя чувствовала до этих пор. То, что сейчас возбуждено уголовное дело, на мой взгляд, не связано с усилением работы правоохранительных органов. Это больше [похоже на] продолжение работы, начатой в этом ключе в начале года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дело в отношении Махачева является продолжением политики, которую начал Васильев в Дагестане, считает главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"В данном случае речь не идет о кадровых чистках. Основная задача врио главы республики - привести Дагестан в среднестатистическое российское состояние, вернуть управляемость и навести порядок в финансово-хозяйственных вопросах, а также борьба с зашкаливающей коррупцией", - заявил Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Через Магомеда Махачева проходили огромные объемы федеральных финансовых средств, отметил Фатуллаев.

"Следственный комитет заявил о 300 выявленных мнимых инвалидах, но это скромная цифра. Ситуация куда серьезнее, и реальное число людей, имеющих незаконную инвалидность, в сотни раз больше. Решено было навести порядок в этой сфере, так как на нее расходовались огромные суммы федеральных денег", - пояснил журналист.

"В 2017 году незаконно признаны инвалидами более 300 жителей республики, в результате чего совершено хищение денежных средств Пенсионного фонда России в сумме около 24 миллионов рублей", - говорится в сообщении следственного управления СКР по Дагестану от 31 мая.

По состоянию на 02.16 мск 2 июня, на сайтах МВД и управления СКР по Дагестану нет информации о розыске Магомеда Махачева.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".