Заза Саралидзе на акции протеста в Тбилиси. 1 июня 2018 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

01 июня 2018, 21:49

Отец убитого в Тбилиси школьника отказался от охраны

Зазе Саралидзе угрожает опасность, заявило МВД Грузии, предложив ему охрану по программе защиты свидетелей. Саралидзе заявил на митинге в Тбилиси, что требует отставки правительства и не намерен разговаривать с действующими властями.

Как писал "Кавказский узел", с 31 января в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, приговором по делу об убийстве двух школьников. После начала протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а сегодня суд вынес более строгий приговор обвиняемым, приговорив их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. МВД заявило, что  начало расследовать попытки исказить результаты экспертиз по этому делу и выгородить подсудимых, однако протестующие заявляют о недоверии следствию и требуют изменить систему правосудия. Сегодня многочисленные участники акции перекрыли центральный проспект Тбилиси.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался.

МВД Грузии предложило отцу убитого школьника Зазе Саралидзе участие в программе по защите свидетелей. "На основании существующей оперативной информации, против Зазы Саралидзе определенными политически мотивированными группами ожидаются провокации разного типа. Эти провокации могут вызвать дестабилизацию в стране", - цитирует заявление МВД корреспондент "Кавказского узла".

Возможны и покушения на жизнь Саралидзе, отмечает ведомство.

Заза Саралидзе публично отказался от предложенной охраны, заявив, что ему не о чем говорить с действующим правительством. Участники акции отреагировали на выступление Саралидзе одобрительными криками и аплодисментами.

Саралидзе потребовал незамедлительной отставки правительства Грузии, отметив, что это его личное требование. По его мнению, такая мера может способствовать предотвращению трагедий, подобных той, которую пережил он сам. "Пусть моя семья будет последним проводником этой трагедии", - сказал он на акции.

Он вновь заявил о недоверии следствию. Свидетели запуганы и молчат, а улики и доказательства уничтожены, пояснил Заза Саралидзе.

"Центр реформ правосудия", организовавший акцию протеста, также не намерен вести переговоры с нынешним правительством Грузии, заявил на митинге руководитель этого НПО Звиад Куправа.

Сегодня лидеры оппозиционных партий выступили против использования акции "#не убивай" в политических целях. Активисты "Грузинского марша", считающие, что именно это и происходит, организовали сегодня в центре Тбилиси свою контракцию. После этого полицейские задержали более десяти сторонников движения.

На акции также было заявлено, что полиция не пропускает на площадь байкеров, которые хотят присоединиться к протестующим. После этого участники митинга начали скандировать: "Пропусти!", передает корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Родители раненного силовиками в Панкиси затребовали материалы следствия", "Спецоперация в Тбилиси повлияла на дагестанский турбизнес", "Пострадавшим при спецоперации в Грузии выделена финансовая помощь".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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01 июня 2018, 22:18

01 июня 2018, 21:49

  • Отец убитого в Тбилиси школьника отказался от охраны

    Зазе Саралидзе угрожает опасность, заявило МВД Грузии, предложив ему охрану по программе защиты свидетелей. Саралидзе заявил на митинге в Тбилиси, что требует отставки правительства и не намерен разговаривать с действующими властями.

01 июня 2018, 20:45

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