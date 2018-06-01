Отец убитого в Тбилиси школьника отказался от охраны

01 июня 2018, 21:49

Зазе Саралидзе угрожает опасность, заявило МВД Грузии, предложив ему охрану по программе защиты свидетелей. Саралидзе заявил на митинге в Тбилиси, что требует отставки правительства и не намерен разговаривать с действующими властями.

Как писал "Кавказский узел", с 31 января в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, приговором по делу об убийстве двух школьников. После начала протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а сегодня суд вынес более строгий приговор обвиняемым, приговорив их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. МВД заявило, что начало расследовать попытки исказить результаты экспертиз по этому делу и выгородить подсудимых, однако протестующие заявляют о недоверии следствию и требуют изменить систему правосудия. Сегодня многочисленные участники акции перекрыли центральный проспект Тбилиси.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался.

МВД Грузии предложило отцу убитого школьника Зазе Саралидзе участие в программе по защите свидетелей. "На основании существующей оперативной информации, против Зазы Саралидзе определенными политически мотивированными группами ожидаются провокации разного типа. Эти провокации могут вызвать дестабилизацию в стране", - цитирует заявление МВД корреспондент "Кавказского узла".

Возможны и покушения на жизнь Саралидзе, отмечает ведомство.

Заза Саралидзе публично отказался от предложенной охраны, заявив, что ему не о чем говорить с действующим правительством. Участники акции отреагировали на выступление Саралидзе одобрительными криками и аплодисментами.