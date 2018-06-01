Воронежские правозащитники призвали писать письма Титиеву

01 июня 2018, 19:34

Активисты воронежского "Дома прав человека" провели 31 мая акцию в поддержку главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. В ходе акции под лозунгом

"Солидарность сильнее несправедливости!" горожане подписывали открытки для Титиева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Грозном 31 мая продлил срок ареста главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева еще на один месяц, до 9 июля. Защита настаивала, что необходимости ограничивать свободу Титиева нет, но суд счел смягчение меры пресечения невозможным. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Акция в Воронеже прошла в день очередного продления ареста Титиеву. Активисты нарисовали красками большой плакат "Оюба на море, а не в тюрьму!", изобразив на нем арестованного правозащитника на отдыхе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Активисты "Дома прав человека" раздавали жителям Воронежа листовки и просили подписать открытки для Оюба Титева, чтобы отправить их ему в СИЗО.

"Плакат получился красочным и солнечным, что нетипично для таких серьезных случаев. Тем не менее, его основная цель — выразить солидарность и поддержку человеку, который оказался перед лицом несправедливых обвинений. Воронежцы с интересом слушали информацию о деле и подписывали открытки. Значимо, что ни у кого не вызвало сомнений, что в Чечне власти могут обвинять человека несправедливо", - рассказала правозащитница Наталья Звягина корреспонденту "Кавказского узла".

"Пикет в Воронеже провели у памятника Мандельштаму. Плакат рисовали прямо в сквере. А потом украсили им и листовками лавочку, на которой все хотели фоткаться. Из занятного, одна из написавших открытку Оюбу бабулька работала учительницей в Чечне 30 лет назад", - написала Наталья Звягина на странице "В поддержку Оюба Титиева #SaveOyub #SaveMemorial" в Facebook.

На странице воронежского "Дома прав человека" активисты напомнили адрес для отправки писем и открыток Титиеву. Письма поддержки главе грозненского "Мемориала" можно отправлять по адресу: 364037, г. Грозный, ул. Кунта-Хаджи Кишиева, д. 2, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике, Титиеву Оюбу Салмановичу 1957 г.р.

"Кавказский узел" писал также, что защита Титиева рассказывала о его "излишней изоляции". По информации адвоката Марины Дубровиной, Титиев получает не всю адресованную ему почту. "До Оюба не все электронные письма доходят. Ему было отправлен большое количество писем от родственников, друзей и людей, которые просто хотят его поддержать. Мы сейчас собираем информацию о том, сколько человек написали Оюбу, и от кого он не получал письма. Раньше он получал письма в большем объёме", - сказала адвокат "Кавказскому узлу" в начале мая.

Петицию "Освободим правозащитника Оюба Титиева" в адрес президента России, созданную Ланой Эстемировой, подписали, по состоянию на 19.00 мск 1 июня, 53361 человек.

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