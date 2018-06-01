Волгоградский бизнесмен осужден за крупную неуплату налогов

01 июня 2018, 16:30

Волгоградский областной суд приговорил к двум годам и семи месяцам заключения директора строительной фирмы "Авто", признав его виновным в неуплате налоговикам 47 миллионов рублей.

Это решение принято по результатам рассмотрения апелляции осужденного, который не согласился с приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда.

Согласно вердикту райсуда, директор фирмы "Авто" заключал субподрядные договоры с организациями-однодневками, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели и налоги не уплачивали. Благодаря данной схеме директор "Авто" получил налоговые вычеты на сумму более 47 миллионов рублей.

Суд первой инстанции приговорил его по п. "б" ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) к двум годам и семи месяцам исправительной колонии общего режима. Областной суд оставил этот приговор без изменения, сообщил сегодня суд на своем сайте.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 мая руководитель агрокомбината в Волгоградской области был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налоговикам 60 миллионов рублей.