Следственный изолятор. Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области http://www.34.fsin.su

01 июня 2018, 16:09

Назачена дата рассмотрения жалобы Батманова на выговоры в СИЗО

Тракторозаводский райсуд Волгограда 19 июня рассмотрит жалобу осужденного журналиста Александра Батманова на взыскания, которые препятствуют его досрочному освобождению. Прокуратура начала проверку обоснованности этой жалобы.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая адвокат Батманова направил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Однако, по словам Батманова, в деле обнаружились выговоры от руководства СИЗО, о которых ему не сообщали и которые мешают удовлетворению ходатайства. Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области пообещал передать жалобу на это в прокуратуру.

17 октября 2017 года суд в Волгограде приговорил Батманова к двум годам и месяцу колонии строгого режима. Согласно приговору, 9 февраля того же года Батманов попытался украсть из магазина колбасу на сумму более 2800 рублей.  Европейская федерация журналистов в сентябре 2017 года включила волгоградца Александра Батманова в список журналистов, преследуемых за профессиональную деятельность.

Сегодня Александр Батманов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его жалоба еще 16 мая была направлена из аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области в прокуратуру.

"Уведомление о перенаправлении моего обращения мне предоставил письменно сам уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Ростовщиков. В упоминаемом сообщении также была информация, что именно по результатам проверки Ростовщиковым будут приняты решения о дальнейших формах реагирования. Таким образом, в данное время мое обращение находится в прокуратуре. Хочется надеяться, что проверка будет проведена и организована надлежащим образом, и не будет иметь место формальность для очередной отписки для надзирающего органа", - сказал он.

Кроме того, по словам Батманова, 29 мая его адвокат Сергей Куницкий повторно внес в Тракторозаводский суд Волгограда ходатайство о возможности смягчения неотбытой части наказания. Рассмотрение ходатайства назначено на 19 июня. Результаты прокурорской проверки имеют важное значение для принятия судом того или иного решения, подчеркнул Батманов.

Прокуратура провела мониторинг СМИ и учла публикацию на "Кавказском узле" о жалобах Батманова, заявила  старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. "Организована проверка по информации, распространенной в СМИ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Обвиняемые в краже астраханцы заявили о пытках и игнорировании алиби", "В Астраханской области передано в суд дело о похищении человека и вымогательстве", "Глава астраханского управления ФСИН отправлен под домашний арест".

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