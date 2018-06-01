Ингурская ГЭС. Фото: Donovan Driver https://ru.wikipedia.org/

01 июня 2018, 15:31

Ингури ГЭС запущена после аварии

Ингурская ГЭС, снабжающая Грузию и Абхазию, возобновила работу после недельного перерыва и вырабатывает электричество на полную мощность.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 24 мая несколько районов Грузии и Абхазии временно остались без электричества из-за аварии, произошедшей на Ингури ГЭС. Электроснабжение было организовано через зарубежные сети до устранения поломки. 28 мая руководство ГЭС рапортовало о ликвидации последствий затопления, которое стало причиной аварии.

Поздно вечером в четверг заработали два агрегата, сегодня подключили еще один, со ссылкой на технического директора гидроэлектростанции Гию Хубуа передает "Sputnik Грузия".

"Вечером в работу вступит и четвертый агрегат, и работа будет восстановлена полностью. Главное, что общая проблема станции урегулирована, восстановлен и доаварийный режим", - цитирует Гию Хубуа "ИнтерпрессНьюс".

ГЭС уже вырабатывает электроэнергию на полную мощность, заявил директор Ингури ГЭС Леван Мебония, сообщает "Эхо Кавказа".

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, Ингур ГЭС) является крупнейшей гидроэлектростанцией на Кавказе. Она расположена на реке Ингури. Мощность электростанции – 1300 МВт. Ежегодно станция вырабатывала около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляло 45% от всей электроэнергии, производимой в Грузии. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Между республиками существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия. В разделе "Справочник" "Кавказским узлом" размещен материал об Ингури ГЭС.

Примечание:

"Работа Ингури ГЭС приостановлена", "В Грузии объявлены конкурсы на строительство пяти ГЭС", "Первые станции зарядки электромобилей появились в Грузии".

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