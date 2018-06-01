Руководство авиазавода в Ростове-на-Дону анонсировало крупное сокращение

01 июня 2018, 15:03

В связи с частичным закрытием "Ростовского завода гражданской авиации №412" более 400 его сотрудников будут уволены, сообщили 31 мая в "Группе Агроком", куда входит завод.

Как писал "Кавказский узел", еще в феврале 2015 года "Ростовский завод гражданской авиации №412" (РЗГА), на котором тогда трудилось 840 человек, столкнулся с угрозой закрытия из-за сокращения заказов. Сотрудники предприятия объявили о намерении провести акции протеста, однако после переговоров с руководством отказались от этой идеи.

Ростовский завод гражданской авиации №412 – одно из крупнейших предприятий по ремонту двигателей, техобслуживанию и переоборудованию самолетов на Юге России.

Сотрудников завода уже уведомили о предстоящем сокращении, сообщил генеральный директор "Группы Агроком" Сергей Сапотницкий.

"Была уведомлена об этом и служба занятости. На текущий момент завод идет к закрытию. Порядка 400 человек ожидают сокращения. Закрывается только самолетное направление, и это только потому, что теперь на территории старого аэропорта не будет действующей взлетной полосы. Всего же на предприятии останутся работать порядка 200 человек", - рассказал Сергей Сапотницкий.

Он добавил, что закрытие предприятия произойдет после сдачи последнего самолета в июле-августе 2018 года. Ранее сообщалось о планах переноса мощностей предприятия в новый аэропорт Платов, однако никаких договоренностей с "Группой Агроком" так и не было заключено, пояснил Сапотницкий.

Аэропорт Платов, построенный под Ростовом-на-Дону к чемпионату мира по футболу, 7 декабря 2017 года начал обслуживание внутрироссийских и международных рейсов. Первый рейс, прибывший в аэропорт, выполнила компания "Победа".

"О предложениях о возможном переносе завода говорилось, но между нами и руководством Платова ничего подписано в итоге не было", - рассказал Сергей Сапотницкий, слова которого привело 31 мая РБК.

Руководство "Группы Агроком" также пыталось договориться о переносе мощности завода в вертолетный кластер Батайска, но пока никаких договоренностей по этому поводу тоже заключено не было, передает "Дон-ТР".

Как пояснили в пресс-службе "Группы Агроком", большая часть специалистов завода, которые попали под сокращение, относятся к категории пенсионного возраста, частично сокращенные сотрудники предприятия будут трудоустроены в фирмы, входящие в структуру холдинга.



"Сотрудники уже знают о сокращении, ведутся переговоры с центром занятости. Часть работников уйдет на пенсию, часть будет работать на других предприятиях "Агрокома", - сообщила также 31 мая пресс-секретарь "Группы Агроком" Татьяна Гордина, отметив, что направление ремонта двигателей работать будет, передает 161.ru.

Согласно информации портала, в ноябре 2017 года завод обратился в правительство РФ и попросил перенести закрытие взлетно-посадочной полосы старого ростовского аэродрома, где они базируются, так как других площадок для размещения у предприятия нет.

Старый ростовский аэропорт закрыт с марта 2018 года, все рейсы из Ростова-на-Дону осуществляются через Платов, поясняет donnews.