На месте ДТП на Ставрополье. 1 июня 2018 г. Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

01 июня 2018, 13:48

Четыре человека стали жертвами ДТП на Ставрополье

Три человека погибли и еще один получил ранение сегодня в результате столкновения двух "Газелей" и легковой машины под Пятигорском.

Авария произошла в 11:30 мск на седьмом километре автодороги Р-217 "Кавказ" возле пятигорского рынка "Лира".

"Произошло столкновение двух "Газелей" и "Приоры", в легковом автомобиле погибли двое взрослых и ребенок, еще один ребенок доставлен в больницу", - сообщил представитель ставропольского управления ГИБДД, слова которого приводит ТАСС.

По данным правоохранителей, в "Приоре" находились жители Чеченской Республики. По предварительным данным, легковая машина врезалась в двигавшуюся попутно "Газель", принадлежащую дорожной службе, работники которой наносили в процессе движения разметку, после чего по инерции продолжила движение и зацепила попутно двигавшуюся грузовую "Газель".

От удара из легкового автомобиля через разбитое стекло, по словам свидетелей, выпал 13-летний мальчик, он погиб. Также погибла его мать и дядя, находившийся за рулем. Еще один пассажир "Приоры" - 10-летний мальчик доставлен в больницу.

ДТП произошло в зоне действия поэтапного снижения скорости при дорожных работах, обозначенного специальными знаками, а погибший ребёнок не был пристегнут ремнём безопасности, говорится в поступившем в "Кавказский узел" сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 мая жертвами аварии с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии стали 16 человек. Два человека погибли, 14 были доставлены в больницы.

Примечание:

"13 пострадавших при ДТП в Кабардино-Балкарии остаются в больницах", "Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане", "Шесть человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае".

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