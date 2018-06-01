01 июня 2018, 11:06

Азербайджан зафиксировал 98 обстрелов с армянской стороны

Вооруженные силы Армении с 31 мая по 1 июня 98 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Согласно его информации, в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Агбулаг и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Беркабер, Чинари, Красносельск и со стороны карабахских сел Чилябюрт, Ярымджа, Немирли, Тагыбейли, Джевахирли, Кенгерли, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Горадиз, Нюзгяр, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 11.06 мск комментариев этого заявления не было. 

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Азербайджан заявил о 103 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – также о 98 обстрелах. Нагорный Карабах также ведет подсчет нарушений перемирия, и 26 мая обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Комбайн обстрелян в зоне карабахского конфликта", " Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю".

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