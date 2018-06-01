Юнус-Бек Евкуров (слева) и Иса Хамхоев. Фото http://islamdag.ru, Sputnik / Михаил Воскресенский, коллаж "Кавказского узла"

01 июня 2018, 10:01

Евкуров пригласил муфтия Хамхоева на ифтар

Юнус-Бек Евкуров 31 мая заявил, что простил председателя Духовного центра мусульман Ингушетии Ису Хамхоева за заявление о его отлучении от мусульманской общины и пригласил его в гости.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в регионе. Отрешение человека от общины подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в его погребальных, свадебных и других мероприятиях, пояснил ранее муфтият.

Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. Глава республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом.

Юнус-Бек Евкуров во время интервью НТРК "Ингушетия" сказал, что простил муфтия Ису Хамхоева за заявление в его адрес, говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии, распространенном 31 мая.

По словам Евкурова, в священный месяц Рамадан нужно думать о соблюдении поста и подготовке к празднику разговения Ураза-байрам.

Глава Ингушетии призвал жителей республики в священный месяц прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заниматься благими деяниями, отметив, что двери его дома всегда открыты для любого жителя, в том числе Исы Хамхоева и его окружения. "Пожалуйста, приходите в гости на ифтар – хлеб, соль всегда есть на столе", - заявил Евкуров, слова которого передает РИА "Новости".

Интервью, в котором Евкуров пригласил Хамхоева на ифтар (разговением), НТРК "Ингушетия" опубликовало на своем канале в YouTube 31 мая.

Одной из причин объявленного Евкурову муфтиятом Ингушетии бойкота послужило изъятие у Духовного центра мусульман республики земельного участка, выделенного под строительство соборной мечети в Магасе, и его передача в муниципальную собственность города, отмечает "Интерфакс".

Напомним, Евкуров 30 мая также обратился к муфтияту Ингушетии с призывом проявлять миролюбие в священный месяц Рамадан, а также устроил большой прием с ифтаром, на котором присутствовали ингушские старейшины и алимы. Бойкот Евкурова поддержали порядка 50 наиболее активных мусульманских проповедников, что составляет от четверти до трети всех ингушских имамов, сообщил ранее руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. При этом жители Ингушетии указали, что отрешение от общины как метод порицания в современных условиях бездейственно.

Отрешение Евкурова от общины - политический акт перед выборами главы Ингушетии, которые пройдут осенью 2018 года, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Примечательно, что 24 мая Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить Ингушетию, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова.

Примечание:

"Бойкот имамов не повлиял на положение Евкурова", "Правозащитник призвал не давить на детей в конфликте властей Ингушетии с муфтиятом", "Ингушский вечер в московском Шатре Рамадана собрал представителей разных конфессий".

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  • 2 Евкуров пригласил муфтия Хамхоева на ифтар

    Юнус-Бек Евкуров 31 мая заявил, что простил председателя Духовного центра мусульман Ингушетии Ису Хамхоева за заявление о его отлучении от мусульманской общины и пригласил его в гости.

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