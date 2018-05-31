31 мая 2018, 23:51

13 пострадавших при ДТП в Кабардино-Балкарии остаются в больницах

Двое из пострадавших находятся в реанимации, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Водитель "ГАЗели" перевозил пассажиров без разрешения, отметило республиканское ГИБДД.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жертвами аварии с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии стали 16 человек. Два человека погибли, 14 были доставлены в медучреждения.

Семь человек, поступивших в ЦРБ Баксана, находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть человек, доставленные в Республиканскую клиническую больницу, остаются в тяжелом состоянии, двое из них в реанимации. Один пострадавший с легкими ушибами отправлен домой под амбулаторное наблюдение, приводит сегодня сообщение пресс-службы республиканского министерства здравоохранения ТАСС.

Среди пострадавших шесть мужчин и восемь женщин, их возраст от 22 до 85 лет. Министр здравоохранения республики Марат Хубиев, прибывший сегодня в Республиканскую клиническую больницу, пообещал пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, сообщило РИА "Новости".

Водитель не имел права перевозить людей

Водитель "КамАЗа" столкнулся с проезжавшей мимо "ГАЗелью", выезжая с  территории АЗС. В салоне пассажирского автомобиля находилось 15 человек, привело подробности происшествия сегодня на своем сайте УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.

Водитель "ГАЗели" перевозил людей, не имея соответствующей лицензии, уточнило ведомство.

Примечание:

"Источник сообщил о гибели детей при ДТП с участием полицейского в Кабардино-Балкарии", "Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после ДТП", "Четыре человека погибли в аварии с автобусом "Нальчик-Москва"".

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