13 пострадавших при ДТП в Кабардино-Балкарии остаются в больницах

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жертвами аварии с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии стали 16 человек. Два человека погибли, 14 были доставлены в медучреждения.

Семь человек, поступивших в ЦРБ Баксана, находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть человек, доставленные в Республиканскую клиническую больницу, остаются в тяжелом состоянии, двое из них в реанимации. Один пострадавший с легкими ушибами отправлен домой под амбулаторное наблюдение, приводит сегодня сообщение пресс-службы республиканского министерства здравоохранения ТАСС.

Среди пострадавших шесть мужчин и восемь женщин, их возраст от 22 до 85 лет. Министр здравоохранения республики Марат Хубиев, прибывший сегодня в Республиканскую клиническую больницу, пообещал пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, сообщило РИА "Новости".