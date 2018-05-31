31 мая 2018, 20:16
Ростовский активист через суд потребовал согласовать акцию в поддержку Сенцова
Администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону не согласовала пикет в поддержку Олега Сенцова, объяснив это проведением чемпионата мира по футболу, заявил сегодня организатор акции Эдуард Николаев.
Как информировал "Кавказский узел", 14 мая осужденный в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. 28 мая Сенцов начал получать поддерживающую терапию, заявило УФСИН.
"28 мая я подал уведомление на проведение 2 июня пикета в парке Дружбы с требованием освободить Олега Сенцова. Мне было отказано в проведении пикета в заявленном месте со ссылкой на меры безопасности перед чемпионатом мира, а единственное разрешенное на этот период "специально отведенное место" в Левенцовке объявили занятым в течение всего дня 2 июня", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, активист "Партии 5 декабря" Эдуард Николаев.
В период с 25 мая до 25 июля 2018 года в ряде регионов, в том числе, в Ростовской области вводятся ограничения на проведение публичных мероприятий, не связанных с проведением Чемпионата мира по футболу, говорится в указе президента России, опубликованном в "Российской газете" 11 мая 2017 года. Администрация Ростова-на-Дону выделила для проведения таких мероприятий площадку на окраине города, в Левенцовке, сообщил 17 апреля Donnews.
Активист сообщил, что обжаловал отказ мэрии в суде. "Сегодня я подал иск в суд, в котором потребовал признать незаконным ответ администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону согласовать проведение пикета", - сказал Эдуард Николаев.
"Кавказский узел" не располагает комментариями администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону относительно заявлений Николаева.
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Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"