31 мая 2018, 20:16

Ростовский активист через суд потребовал согласовать акцию в поддержку Сенцова

Администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону не согласовала пикет в поддержку Олега Сенцова, объяснив это проведением чемпионата мира по футболу, заявил сегодня организатор акции Эдуард Николаев.

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая осужденный в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. 28 мая Сенцов начал получать поддерживающую терапию, заявило УФСИН.

Приговор Сенцову и экологу Александру Кольченко Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес 25 августа 2015 года. Сенцов и Кольченко, обвиненные в терроризме, свою вину не признали, ПЦ "Мемориал" назвал их политзаключенными. 28 мая адвокат осужденного сторонника Навального Станислава Зимовца сообщила, что ее подзащитный объявил бессрочную голодовку, требуя освободить украинского режиссера Олега Сенцова. ФСИН заявила, что не получала документов о голодовке Зимовца.

"28 мая я подал уведомление на проведение 2 июня пикета в парке Дружбы с требованием освободить Олега Сенцова. Мне было отказано в проведении пикета в заявленном месте со ссылкой на меры безопасности перед чемпионатом мира, а единственное разрешенное на этот период "специально отведенное место" в Левенцовке объявили занятым в течение всего дня 2 июня", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, активист "Партии 5 декабря" Эдуард Николаев.

В период с 25 мая до 25 июля 2018 года в ряде регионов, в том числе, в Ростовской области вводятся ограничения на проведение публичных мероприятий, не связанных с проведением Чемпионата мира по футболу, говорится в указе президента России, опубликованном в "Российской газете" 11 мая 2017 года. Администрация Ростова-на-Дону выделила для проведения таких мероприятий площадку на окраине города, в Левенцовке, сообщил 17 апреля Donnews.

Активист сообщил, что обжаловал отказ мэрии в суде. "Сегодня я подал иск в суд, в котором потребовал признать незаконным ответ администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону согласовать проведение пикета", - сказал Эдуард Николаев.

"Кавказский узел" не располагает комментариями администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону относительно заявлений Николаева.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов", а новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Приговор Станиславу Зимовцу оставлен в силе", "Дело Парпулова передано в Краснодарский краевой суд", "На заточение Парпулова СМИ отреагировали более чем 100 публикациями".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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