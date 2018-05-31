Пистолет с патронами. Фото https://www.ata-group.ru/catalog/Izh-79/

31 мая 2018, 10:23

Житель Чечни осужден за оружие и боеприпасы

Суд в Чечне приговорил к двум годам колонии жителя Гудермесского района, признав его виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, житель Чечни в марте приобрел пистолет с патронами, который носил с собой. В апреле мужчина был задержан сотрудниками полиции при проведении профилактических мероприятий, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Чечни.

Мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 22 УК РФ). Суд Гудермесского района 30 мая приговорил его к двум годам колонии строгого режима. "Защита осужденного имеет право обжаловать приговор в течение ближайших 10 дней", - сообщил представитель прокуратуры.

По его данным, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. 

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного и его представителей относительно решения суда.

По данным МВД Чечни, за первые четыре месяца текущего года в республике выявлено 85 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, возбуждено 66 уголовных дел. "В отношении 19 фигурантов суд вынес постановления о заключении под стражу, еще 25 человек находятся под подпиской о невыезде", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" офицер чеченской полиции.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 мая суд Шалинского района Чечни признал виновным местного жителя в продаже огнестрельного оружия и боеприпасов, приговорив его к году и восьми месяцам лишения свободы.

Примечание:

"Житель Чечни осужден на 22 года по делу об убийствах силовиков", "Выходцы из Чечни и Дагестана задержаны с оружием на Украине", "На Ставрополье осуждены торговцы оружием из Чечни".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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