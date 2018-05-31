Мэр Дагогней оштрафован за долг по контракту 

31 мая 2018, 07:42

Администрация Дагестанских Огней в рамках контракта задолжала ООО "Фирма АС" 200 тысяч рублей. Сумма выплачена фирме после вмешательства прокуратуры.

По данным прокуратуры, мэрия, выступая в лице заказчика по контракту, не оплатила фирме поставленные товары.

В отношении мэра было возбуждено административное производство по ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). "По результатам его рассмотрения УФАС по РД на нарушителя наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Ведомство сообщило, что в настоящее время задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте Каякентская центральная районная больница задолжала предпринимателям свыше 760 тысяч рублей по госконтрактам. Задолженность также была погашена после вмешательства ведомства. В январе прокуратура выявила задолженность по контрактам в Махачкале на сумму почти 43 млн рублей и потребовала от мэрии выплатить долги предпринимателям.