31 мая 2018, 07:42

Мэр Дагогней оштрафован за долг по контракту 

Администрация Дагестанских Огней в рамках контракта задолжала ООО "Фирма АС" 200 тысяч рублей. Сумма выплачена фирме после вмешательства прокуратуры.

По данным прокуратуры, мэрия, выступая в лице заказчика по контракту, не оплатила фирме поставленные товары.

В отношении мэра было возбуждено административное производство по ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). "По результатам его рассмотрения УФАС по РД на нарушителя наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Ведомство сообщило, что в настоящее время задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте Каякентская центральная районная больница задолжала предпринимателям свыше 760 тысяч рублей по госконтрактам. Задолженность также была погашена после вмешательства ведомства. В январе прокуратура выявила задолженность по контрактам в Махачкале на сумму почти 43 млн рублей и потребовала от мэрии выплатить долги предпринимателям.

Примечание:

"Прокуратура сочла цены на благоустройство Махачкалы завышенными", "Прокуратура Дагестана анонсировала проверку госзакупок региона", "Аннулирован аукцион на ремонт махачкалинских дорог".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 мая 2018, 07:42

31 мая 2018, 06:50

31 мая 2018, 06:35

31 мая 2018, 06:28

  • Глава поселка избит в Баку

    В кабинете главы поселка Баладжары возник конфликт из-за незаконного строительства дома, избиты глава и сотрудник муниципалитета.

31 мая 2018, 06:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты