Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане

31 мая 2018, 06:50

Два человека погибли, один госпитализирован в результате аварии в Буйнакском районе Дагестана.

ДТП произошло на повороте в сторону поселка Талги около 23:40 мск 30 мая, сообщило сегодня МВД.

"В результате столкновения автомобилей "ВАЗ 2114" и "Мерседес" погибли два человека. Еще один госпитализирован", - цитирует представителя МВД по Дагестану "Интерфакс".

По его данным, авария произошла после того, как один из водителей выехал на полосу встречного движения.

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 мая семь человек стали жертвами ДТП в Кизилюртовском районе Дагестана, трое из них погибли и четверо пострадали.