Экономисты раскритиковали пенсионную реформу в Азербайджане

31 мая 2018, 05:31

Пенсионная реформа в Азербайджане сводится тому, что государство снимает с себя обязательства по обеспечению граждан преклонного возраста пенсиями и перекладывает их на плечи будущих пенсионеров, считает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, сотрудник Центра социальных исследований Рашад Гасанов. Повышение пенсионного возраста означает, что правительство не ожидает реального экономического улучшения и уже сейчас принимает меры по сокращению социальных расходов, полагает глава экономической комиссии партии Народного фронта Азербайджана Немат Алиев. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что в среднем пожилой человек будет получать пению всего шесть-семь лет, полагает зампредседателя общественного объединения "Содействие экономическим инициативам" Ровшан Агаев.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта 2017 года Национальное собрание Азербайджана приняло изменения и дополнения в закон "О трудовой пенсии". Наиболее принципиальным нововведением стало поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, для женщин - с 60 до 65 лет. Поправки вступили в силу 1 июля 2017 года.

Главное - накопить минимальный пенсионный капитал

Новые правила назначения пенсий в Азербайджане были приняты рамках «Концепции реформы системы пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике в 2014-2020 годах», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения. По его словам, реформа проводится с целью либерализации системы пенсионного обеспечения.

Одним из прогрессивных новшеств, как считает сотрудник Минтруда, является то, что теперь для назначения пенсии при достижении пенсионного возраста минимальный страховой стаж (период, когда в его пользу перечислялись платежи по обязательному социальному страхованию) не обязателен.

Раньше если у человека подходил пенсионный возраст, но при этом у него не было минимального 12-летнего страхового стажа, то пенсию получать он не мог. Сейчас это условие исключили. Главным критерием теперь является накопление минимального пенсионного капитала на персональном счете из отчислений по обязательному социальному страхованию.

Пенсионный капитал формируется в течение всего времени работы будущего пенсионера. Он формируется из отчислений, которые работодатель переводит в пенсионный фонд из зарплаты работника. Размер их зависит от занятости человека. Так, например, отчисления с зарплат наемных работников составляют 25 процентов, самозанятые работники платят отчисления в размере четырех процентов.

Размер минимального пенсионного капитала определяется путем умножения минимального размера пенсии, устанавливаемого государством, на 144. На сегодняшний день размер минимального пенсионного капитала составляет 16704 манатов (около 10000 долларов).

Если при достижении пенсионного возраста человек накопил нужную сумму, то он имеет право получать пенсию.

Гарантированную минимальную пенсию получат и те, кто к пенсионному возрасту имел 25-летний стаж работы, однако сумма на его счету оказалась меньше размера минимального пенсионного капитала.

Минимальная пенсия на 1 июля 2017 года составляла 110 манатов (порядка 65 долларов). С учетом индексации, проведенной 1 января 2018 года в связи с ростом среднем зарплаты в стране на 5,7 процентов, минимальная пенсия была увеличена до 116 манатов (около 70 долларов).

Если к достижению пенсионного возраста у гражданина нет 25-летнего стажа работы и на его персональном счету меньше средств, чем размер минимального пенсионного капитала, то ему пенсия не будет выплачиваться. Этот человек может рассчитывать на пособие по старости, которое на сегодняшний день составляет 75 манатов (около 44 доллара), в то время как размер минимальной пенсии составляет 116 манатов (70 долларов).

До реформы пенсии формировались из двух частей: базовой, которую гарантировало государство, и накоплений в пенсионном фонде на счетах самих граждан. Теперь пенсионная система полностью переходит на страховые принципы. Пенсии будут назначаться только исходя из средств, накопленных работником на своем персональном счете, которые будут ежегодно индексироваться.

В пользу граждан меняется и распределение средств по обязательному социальному страхованию, пояснил сотрудник Минтруда. В настоящее время в Госфонд социального страхования (пенсионный фонд) отчисляются 25 процентов зарплаты сотрудника. Раньше только 50 процентов от этих средств переводились на персональный счет будущего пенсионера. Теперь на его счет будут направлять 90 процентов отчислений.

Пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно, на шесть месяцев каждый год. Таким образом, у мужчин он вырастет с 63 до 65 лет к 2021 году, у женщин он вырастет с 60 до 65 к 2027 году. Правительство объясняет увеличение пенсионного возраста ростом продолжительности жизни в стране, а также тем, что многие граждане не хотят выходить на пенсию, так как они еще в состоянии работать, рассказал сотрудник ведомства.

По данным Минтруда, на 1 апреля 2018 года число пенсионеров в стране составляло 1 млн. 313 тыс. человек или 13,3 процентов населения.

Однако нововведения в полной мере коснутся тех, у которых трудовой стаж начинается с 2006 года, когда была введена система персональных пенсионных счетов. То есть, пенсии по-новому будут начисляться тем, кому сейчас 33-35 лет.

У тех, кто выходит на пенсию уже сейчас, с учетом их трудового стажа до 2006 года пенсия будет рассчитываться по формуле: количество лет трудового стажа до 2006 года умножается на 306, полученная сумма умножается еще на 2,29, образованное число прибавляется к сумме накопления на персональном пенсионном счете, получившаяся сумма делится на 144. Полученный результат и будет размером пенсии.

Допустим, пенсионер до 2006 года проработал 30 лет. Это умножается на 306 – получается 9180. Указанное число умножается далее на коэффициент 2,29 и получается 21022. Если он с 1 января по 2006 года по 31 декабря 2017 года работал и ежемесячно получал в среднем 400 манатов (около 235 долларов), то ежемесячно в пенсионный фонд за него переводились 100 манатов (около 58 долларов) и из них половина (50 манатов, или примерно 29 долларов) зачислялись на его персональный счет. Эти 50 манатов (29 долларов) умножаются на 144 (144 месяца – с 1 января 2006 г по 31 декабря 2017 г.) и получается 7200. К этому числу прибавляются указанные выше 21022 – получается 28 222. Это число делится на 144, и таким образом определяется размер пенсии – 196 манатов ( примерно 115 долларов). Эта сумма ежегодно индексируется в соответствии с ростом средней зарплаты по стране.

Государство сокращает расходы на пенсионеров

Вся реформа сводится к тому, чтобы государство постепенно уменьшало свои расходы поддержку стареющего населения, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, сотрудник Центра социальных исследований Рашад Гасанов.

«Раньше пенсии формировались из базовой части, которую полностью финансировало государство, и страховой части – отчислений с заработков самих граждан. Базовая часть как бы составляла минимальную пенсию, которую выплачивало государство всем пенсионерам. Сейчас уже базовой части нет. Расходы государства существенно сократятся», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла». Теперь государство будет доплачивать недостающую до минимальной пенсии часть пенсии тем лицам, у которых, несмотря на 25-летний трудовой стаж, на персональном счете окажется сумма меньше, чем минимальный пенсионный капитал. Те, у кого нет 25-летнего стажа и минимального пенсионного капитала, вовсе останутся без пенсии и будут получать пособие по старости, которое почти два раза меньше минимальной пенсии, пояснил он.

По его словам, до реформы 37 процентов средств, необходимых на оплату пенсий, финансировалось из госбюджета. Но с каждым годом удельный вес субсидий из бюджета в пенсионный фонд будет уменьшаться.

«Пока сокращение небольшое, поскольку реформа только началась», - сказал Гасанов.

По его словам, формально граждане и сами могут пополнять свой персональный счет в пенсионном фонде. Но они вряд ли на это пойдут, так как не доверяют государству. «Во времена СССР и постсоветский период не раз сбережения граждан в виде вкладов и государственных займов пропадали и лучшем случае компенсировались частично», - напомнил он.

От новой системы будут выигрывать те, у кого большая зарплата, считает Гасанов.

Не в пользу граждан изменился и порядок индексации пенсий. Если раньше она проводилась в соответствии с инфляцией, то сейчас - пропорционально росту средней зарплаты в стране, пояснил он.

На 1 января 2018 года, по данным Госкомстата Азербайджана, средняя зарплата составила 528, 2 маната ( примерно 310 долларов).

«Инфляция в 2017 году составила 12,9 процентов, в то время как средняя зарплата увеличилась всего на 5,9 процентов», - указал Гасанов. Логичнее было бы привязывать индексацию к инфляции, так как она более чутко реагирует на состояние экономики, чем уровень зарплаты. В периоды кризисов инфляция может стремительно расти, в то время как средняя зарплата может не расти вообще», - сказал он.

Население почувствует негативные последствия пенсионной реформы в отдаленной перспективе. «Новая система назначения пенсий очень сложная. Многие не могут разобраться... Поэтому многие не знают, что еще их ожидает. Независимых профсоюзов нет. Между тем, после кризиса, вызванного падением цен на нефть, многие работодатели, чтобы снизить расходы, стали расторгать с работниками трудовые контракты, чтобы не переводить в пенсионный фонд 25 процентов от зарплат, и заодно и не платить подоходный налог. Работников переводят на договор об оказании услуг. При этом они платят четырехпроцентный налог и всего 26 манатов (около 15 долларов) в пенсионный фонд. С такими взносами можно рассчитывать только на минимальную пенсию», - сказал Гасанов.

Многие, по его словам, вообще работают без оформления, особенно это касается работников сферы строительства, торговли, услуг, сельского хозяйства и др. Они не противятся, потому что могут остаться без работы, заметил Гасанов.

Эксперт обратил внимание на то, что в результате реформы значительно сократится число пенсионеров.

«Согласно официальной статистике, в возрасте 60-65 лет находятся пять процентов населения страны, это порядка полмиллиона человек. Получается, что число пенсионеров из нынешних 1,3 млн. сократится на полмиллиона человек. И в то же время столько же человек будут продолжать работать, платить налоги, взносы по обязательному социальному страхованию», - сказал Гасанов.

«Правительство … после экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть, вместо того, чтобы либерализовать экономику, открыть все возможности бизнеса, стало сокращать расходы на социальную сферу», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава экономической комиссии партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Немат Алиев.

Повышение пенсионного возраста также означает, что в обозримой перспективе правительство не ожидает реального экономического улучшения и уже сейчас принимает меры по сокращению социальных расходов, отметил Алиев.

Аргументы власти в пользу повышения пенсионного возраста несостоятельны, заявил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель председателя общественного объединения "Содействие экономическим инициативам" Ровшан Агаев. Он отметил, что по международным стандартам средняя продолжительность жизни пенсионера после выхода на пенсию составляет 12 лет.

«По официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин у нас 72 года, а женщин – 75 лет. С увеличением пенсионного возраста до 65 лет стандарт о получении пенсии на протяжении не менее 12 лет соблюдаться не будет, - отметил Агаев.

«Власти аргументируют повышение пенсионного возраста аналогичной практикой в других странах. Но там другие проблемы – низкая рождаемость и высокая продолжительность жизни», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член меджлиса партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

В Азербайджане проблем с рождаемостью нет, и на место уходящих на пенсию быстро будут находиться новые работники. Увеличение пенсионного возраста, напротив, создаст проблемы для занятости молодого поколения, которому и так трудно найти работу, пояснил он.

Средний возраст в Азербайджане составляет 72-73 года. Получается, что среднестатистический пенсионер при выходе на пенсию в 65 лет не получит пенсии в течение 12 лет, как предусмотрено международными стандартами, отметил Джафарли.

Повышение пенсионного возраста не привело к росту пенсий

«Я 40 лет проработала, в том числе 35 лет учительницей. Я должна была выйти на пенсию еще в сентябре прошлого года. Но из-за того, что изменили закон, на пенсию я смогла выйти только в марте этого года. Получается, что государство отняло у меня пенсию за шесть месяцев», - пожаловалась на пенсионную реформу жительница Баку Тамара Кязимова.

«Год назад моя подруга, тоже учительница с 40-летним общим стажем вышла на пенсию. Нам назначили примерно одинаковые пенсии. Ей 206 мантов (примерно 121 доллар), мне – 205 манатов (около 120,5 долларов)», - рассказала она.

Кязимова рассказа, что приходится заниматься репетиторством, чтобы прожить. Хотя, призналась она, уже тяжело работать.

«Мне 63 года. Три года я уже не работаю», - сказал бакинец Азер Гулиев. Он рассказал, что в советское время работал инженером-строителем. С 1990 года трудился в частных компаниях. Из-за кризиса и девальвации в 2015 году компания, в которой он работал, закрылась. Потом Гулиев работу уже не нашел, так как людей предпенсионного возраста не охотно берут на работу. «Думал, что хотя бы пенсию буду получать. Но теперь надо ее ждать три года», - пожаловался Азер Гулиев.

Блогер "Кавказского узла" раскритиковал пенсионные реформы России и Азербайджана

Опыт пенсионной реформы Азербаджана взяла на вооружение Россия, считает блогер "Кавказского узла".

"Люди трудились честно, платили отчисления в пенсионный фонд, рассчитывая в 60 и 55 лет (для мужчин и женщин) уйти с работы, чтобы жить, на пенсию. Пожить спокойно, выращивая цветы и внуков, помогая им своей пенсией. Но им говорят - мы вас обманывали всю жизнь, на пенсию выйдете не в 60 и 55 лет, а позже, значит будете работать вместе с молодыми, конкурируя с ними, а если покинете службу раньше установленного срока, получите пенсию меньшего размера", - написал автор блога "Ветер с Апшерона" в публикации "Россия повторяет опыт Азербайджана по грабежу пенсионеров".

Он также поднял вопрос о том, куда деваются пенсионные накопления, в случае, если пожилой человек не дожил до пенсии. "Хотя бы 50% перечисленных им средств отдали детям покойного, чтобы помочь им в первое время после потери кормильца", - говорится в его блоге.