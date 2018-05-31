Низкий рейтинг Махачкалы стал угрозой для чиновников мэрии

31 мая 2018, 03:01

Махачкала оказалась худшим городом в рейтинге, составленном Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, низкие показатели Махачкалы - хороший повод для губернатора республики Владимира Васильева провести чистку городских элит.

Финансовый университет при президенте Российской Федерации подготовил социологическое исследование и определил лучшие и худшие крупные и средние города России в 2017 году.

Для расчета использовался интегральный индекс качества жизни, учитывались мнения населения по шести темам, каждая из которых включала несколько позицией. В частности, интересовало мнение жителей о качестве медобслуживания, дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, а также оценка работы городских властей и миграционные настроения, говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета.

Всего оценивались 38 городов. Махачкала по пяти темам из шести оказалась единственным городом, набравшим 0 баллов из 100. Интегральный индекс Махачкалы также составил 0 баллов. Следующий из худших городов рейтинга - Волгоград набрал 29 баллов.

Отметим также, что лучшими городами из числа расположенных на юге России, по данным рейтинга, стали Грозный и Краснодар.

Низкий рейтинг Махачкалы - повод провести чистку городских элит

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, в Кремле не слишком серьезно относятся к подготовленным разными центрами, агентствами и университетами докладам.

«Довольно много таких рейтингов разных центров, агентств и университетов, и в Кремле к ним относятся не очень серьезно. Напомню, что когда губернатора Коми Вячеслава Гайзера задержали, он занял пятое место среди всех глав регионов России в рейтинге, подготовленном уважаемой организацией «Петербургская политика». То есть рейтинги – это скорее инструмент влияния на общественное мнение, а не на людей в Кремле», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Орешкин.

Однако, по его словам, подобные рейтинги Кремль использует для подготовки общественности к каким-либо изменениям.

«Очень серьезно надо относиться к самой системе составления таких рейтингов. Они сильно зависят от статистики, а статистика еще сильнее зависит от приписок, которые составляются при передаче материалов в российское статистическое ведомство. Поэтому люди в Кремле, как прагматичные люди, смотрят на эти рейтинги с прищуром», - объяснил политолог.

Орешкин считает, что Кремль не оценивает эффективность управления регионами на основе рейтингов и докладов.

«В Кремле своя система оценок. Для них существенную роль играет показатель выборов. Если губернатор контролирует процесс выборов и получает необходимые проценты, то значит он хороший. Если проценты рисует, как, например, в Чечне, и нет сопротивления, то значит для Кремля управление эффективное», - отметил Дмитрий Орешкин.

Политолог считает, что низкий рейтинг Махачкалы – хороший повод для главы республики провести чистку городских элит.

«В подобных рейтингах борьба идет между губернаторами и мэрами. Это фундаментальная борьба, так как по Конституции мэр не подчиняется губернатору. Кроме этого, именно в городах производится большая часть внутреннего валового продукта и не очень понятно, чей заслугой это является – губернатора или мэра. Поэтому уже 20 лет идет война губернаторов и мэров. Но пока побеждают губернаторы. Глава региона старается ставить мэром своего человека, а мэров, которые не подчиняются губернаторам, снимают. И низкий рейтинг Махачкалы – хороший повод для главы республики провести чистку городских элит. Подобные рейтинги - элемент информационной войны между мэрами и губернаторами, а Кремль все же не при чем», - подчеркнул он.

Мэр Махачкалы Муса Мусаев был задержан в январе по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб в размере 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок на 1,1 млн рублей. Уголовное дело о превышении Мусой Мусаевым полномочий связано с потерей им доверия врио главы Дагестана Владимира Васильева, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Правительство дает сигнал Васильеву, что нужно обратить внимание на Махачкалу

Рейтинг Финансового университета не учитывается Кремлем для оценки эффективности управления, считает координатор волгоградского клуба экспертов, политолог Андрей Серенко.

«Те рейтинги, которые учитываются Кремлем для оценки эффективности или назначения глав регионов, не публикуются в открытом доступе. Рейтинг Финансового университета, скорее всего, является сигналом для губернаторов, что у них не все хорошо на местах. Такая практика была, когда администрацией Путина руководил Вячеслав Володин. Но после прихода Кириенко практика «публичных сигналов» прекратилась, но, может, сейчас вновь возродилась», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Серенко.

По его мнению, подобные рейтинги не показывают отношение Кремля к регионам.

«Махачкала признан худшим городом в этом рейтинге, но уровень доверия к главе Дагестана Васильеву в администрации президента не снижается. Но при этом губернаторы нервно реагируют на такие рейтинги, особенно если рейтинг составлен московской организацией. Эти рейтинги становятся причиной некоторой судороги для глав регионов и, конечно, мэров», - уверен он.

3 октября 2017 года Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана после того, как прежний руководитель республики Рамазан Абдулатипов объявил о решении уйти в отставку. Выборы главы республики назначены на 9 сентября. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Обычно после таких рейтингов губернатор вызывает мэра и отчитывает за плохую работу, отмечает Серенко.

«Но это не повышает эффективность управления. Это временное решение проблем. Однако, тем не менее, Кремль не против публикации подобных рейтингов, так как они все-таки приносят некоторый результат. Они часто публикуются, чтобы губернаторам и мэрам жизнь медом не казалось», - сказал Андрей Серенко.

По его словам, признание Махачкалы худшим городом – некий сигнал главе региона не из Кремля, а из правительства.

«Из правительства дают сигнал Васильеву, что надо обратить внимание на Махачкалу и решать местные проблемы», - резюмировал политолог.

Запрос на рейтинг Финансового университета был из правительственных структур

Составленный рейтинг влияет на оценку Кремлем эффективности управления, считает политолог Аждар Куртов.

«Рейтинг, составленный Финансовым университетом при правительстве РФ, не может не влиять на оценку Кремлем эффективности управления. Сам факт такого рейтинга от Финансового университета означает, что запрос на это был из правительственных структур», - уверен Аждар Куртов.

По его словам, результаты рейтинга не удивили заказчиков.

«Дагестан является одним из тех субъектов, где есть существенные проблемы во всех сферах. Но важно, что рейтинг указывает именно на город Махачкалу, то есть на городские власти. И рейтинг указывает на проблемы в управлении города. Я думаю, будут сделаны выводы и приняты решения», - предположил Куртов.

При этом Куртов отметил, что для оценки губернаторов Кремль не пользуется подобными рейтингами, а больше доверяет своим внутренним источникам информации.

“Кремль в целом относится с подозрением к подобным рейтингам, поэтому они не учитываются в вопросах по назначению или увольнению губернаторов. В таких случаях у Кремля есть своя информация и доклады, которые составляются министерствами”, - сказал политолог.

Составленный рейтинг не является существенным показателем для самих губернаторов по отношению к эффективности работы мэров, также считает Куртов.

“Губернаторы не оценивают эффективность мэров на основе таких рейтингов. В нашей системе управления будущее чиновника зависит не от подобных рейтингов. В противном случае после каждого рейтинга мэры действительно старались бы улучшить жизнь горожан”, - отметил Куртов.

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации - один из старейших вузов России. В 1919 году был основан Московский финансово-экономический институт, который после череды реструктуризаций и переименований с 2010 года называется Финансовым университетом при правительстве РФ. Готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов, сообщает сайт образовательного учреждения.