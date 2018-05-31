Спасатели предупредили о пожароопасности в Калмыкии

31 мая 2018, 00:25

Пожароопасность пятого класса в районах Калмыкии сохранится 31 мая, 1 и 2 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее спасатели Калмыкии предупреждали о пожароопасности пятого класса до 30 мая.

Высокий риск возникновения пожаров будет наблюдаться в северных районах Калмыкии и местами в юго-западных, юго-восточных районах в центральном, сообщило 30 мая на своем сайте ГУ МЧС по Калмыкии.

Спасатели отметили, что возможны ландшафтные пожары, возгорания в районе озер, на предприятиях и в населенных пунктах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", дневная температура воздуха в Элисте 31 мая днем составит +26 градусов, ясно, скорость ветра 3 метра в секунду. 1 июня днем температура воздуха составит +18 градусов, облачно, скорость ветра 6 метров в секунду, 2 июня температура воздуха днем составит +17 градусов, ясно, скорость ветра 3 метра в секунду. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.