30 мая 2018, 22:24

Два человека стали жертвами столкновения поезда и грузовика в Волжском

Один человек погиб и один получил травмы при ДТП с участием грузового автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Волгоградской области.

Столкновение произошло сегодня примерно в 7.30 мск.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом, проигнорировав сигнал светофора и звуковой сигнал. Машинист поезда попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось, сообщило на своем сайте Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Пассажир грузового автомобиля погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Волжскую городскую больницу, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2107 года поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с КамАЗом под Нижневартовском. Пострадали 17 человек, погибли водитель и пассажир грузовика.

Примечание:

"Три человека пострадали при ДТП с поездом в Азербайджане", "Ребенок погиб на железной дороге в Дагестане", "Пассажирские поезда задержаны после возгорания локомотива на Кубани".

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