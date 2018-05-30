30 мая 2018, 22:24
Два человека стали жертвами столкновения поезда и грузовика в Волжском
Один человек погиб и один получил травмы при ДТП с участием грузового автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Волгоградской области.
Столкновение произошло сегодня примерно в 7.30 мск.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом, проигнорировав сигнал светофора и звуковой сигнал. Машинист поезда попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось, сообщило на своем сайте Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
Пассажир грузового автомобиля погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Волжскую городскую больницу, уточнило ведомство.
"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2107 года поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с КамАЗом под Нижневартовском. Пострадали 17 человек, погибли водитель и пассажир грузовика.