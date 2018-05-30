СЖР потребовал найти нападавших на ставропольского журналиста Чаблина

30 мая 2018, 21:53

Избиение в Ставрополе журналиста Атона Чаблина связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава краевого отделения Союза журналистов России. Чаблин считает причиной нападения свои статьи о застройке древнего городища и передаче государственного леса частным фирмам.

Как писал "Кавказский узел", журналист Антон Чаблин был избит в Ставрополе 26 мая. Он связал избиение со своей профессиональной деятельностью.

Антон Чаблин неоднократно комментировал "Кавказскому узлу" происходящие в Ставропольском крае события, из недавних - спецоперации в Невинномысске и в Ставрополе.

29 мая краевое МВД возбудило по факту нападения на Чаблина уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в краевом управлении МВД.

По данным полиции, нападение было совершено на проспекте Карла Маркса во время прогулки журналиста с супругой. Несколько молодых людей окликнули Чаблина по имени, затем один из них попытался ударить журналиста по лицу, однако тот увернулся. Тогда его ударил второй мужчина, выкрикнув, чтобы журналист "перестал распускать язык". После этого нападавшие сели в припаркованный неподалеку автомобиль и скрылись.

"Я уже написал заявление. Был у дознавателя", - рассказал Чаблин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, опухлость лица прошла, но остался синяк.

По мнению Чаблина, его избили за статьи о застройке земель Грушёвского городища и об изъятии у государства части заказника "Русский лес".

В №19 (814) ставропольской газеты "Открытая" от 14–21 мая была опубликована статья Чаблина "Могилы предков попирают варвары" о застройке территории федерального памятника археологии, Грушёвского городища. А в №15 (810) "Открытой" от 16–23 апреля появилась статья Чаблина "Битва при Русском лесе" о попытках прокуратуры вернуть государству через суд почти 3,5 гектара заказника "Русский лес".

Союз журналистов России потребовал от правоохранителей незамедлительного расследования покушения на Антона Чаблина, несмотря на то, что он не является членом этой организации. "Мы требуем от правоохранительных органов в кратчайшие сроки разыскать виновных, квалифицировать их действия и передать дело в суд для наказания. Это преступление не только имеет высокую общественную опасность, но его раскрытие – дело чести для тех, кто призван обеспечивать законность и правопорядок", - говорится в обращении.

СЖР отмечает, что в последнее время на Ставрополье участились случаи насилия по отношению к журналистам. "Опираясь на ряд подобных происшествий, мы направили письма руководству прокуратуры края и полицейского главка и надеемся на их быструю и результативную реакцию, что непременно останется в фокусе нашего внимания", - заявили авторы обращения.

"Бить журналиста - это покушение на общественные основы, на все общество. Когда бьют журналиста, бьют все общество", - сказал глава ставропольского отделения СЖР Василий Балдицын корреспонденту "Кавказского узла". Он также считает, что нападение на Чаблина связано с его журналистской деятельностью.

"Очевидно, что хотели нанести вред, чтобы человек не писал. Однако никакого послания передано не было", - сказал координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, председатель Ставропольского отделения партии "Яблоко" Валерий Ледовской. Он отметил, что нападавшие не боялись камер, а само преступление очень похоже на заказное.