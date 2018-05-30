Суд продлил срок домашнего ареста главному архитектору Махачкалы

30 мая 2018, 20:45

Суд в Махачкале сегодня продлил на месяц срок домашнего ареста бывшему главному архитектору города Магомедрасулу Гитинову, обвиненному в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов был арестован 3 февраля 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, и 30 марта суд постановил временно отстранить его от должности главного архитектора.

Отстранив Гитинова от должности, суд назначил ему ежемесячное государственное пособие в размере минимального размера оплаты труда - 9489 рублей в месяц.

Решение пролить срок домашнего ареста Гитинову принял сегодня Советский районный суд Махачкалы. Магомедрасул Гитинов был переведен из СИЗО под домашний арест в конце апреля, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

По информации издания, помимо превышения должностных полномочий Гитинову инкриминируется халатность.

Ранее суд дважды продлевал срок содержания Гитинова под стражей, последний раз - до 1 мая. Просьбы защиты отпустить обвиняемого под домашний арест суд отклонял под предлогом того, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия.

"Кавказский узел" писал также, что следствие заподозрило Магомедрасула Гитинова и бывшего главу Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова в хищении 37,9 миллиона рублей при строительстве здания музея "Россия - моя история". Казибеков с марта находится в международном розыске.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".