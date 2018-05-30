Черкесск. Фото: Menders https://ru.wikipedia.org

30 мая 2018, 17:39

Жительница Черкесска потребовала возобновить дело о смерти сына

Мать Дениса Тимченко сегодня на несколько часов приковала себя цепями к воротам больницы в Черкесске, требуя возобновить дело против врачей, ошибки которых, по версии следствия, привели к смерти ее сына.

Как сообщал "Кавказский узел", Денис Тимченко скончался 28 января 2013 года. Причиной, по версии следствия, стали ошибки врачей. Однако четыре врача Черкесской горбольницы, обвиняемые в этом, своей вины не признали.

Черкесский городской суд отказался признать несовершеннолетнюю дочь Тимченко потерпевшей по делу, но мать девочки это решение обжаловала. Ее позицию поддержала и детский омбудсмен республики Лариса Абазалиева. 20 декабря 2016 года Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил данное решение Черкесского горсуда.

Сегодня с 10:00 до 14:00 у ворот Черкесской горбольницы провела одиночный пикет мать Дениса Тимченко Алла Русакова. Она приковала цепями свои руки к воротам у входа во двор больницы и держала плакат с фотографией сына и требованием "защитить права на жизнь, справедливое правосудие".

К Алле Русаковой подходили главный врач больницы Альбина Асланукова, замминистра здравоохранения КЧР Тамара Кипкеева, представители городского ОВД. "Меня пригласили в правительство, запланировано совещание с участием представителей министерства здравоохранения", - сообщила Русакова корреспонденту "Кавказского узла".

Она напомнила, что дело о некачественном исполнении врачами своих обязанностей, возбужденное в марте 2014 года, прекращалось в феврале 2015, несмотря на выводы экспертов, которые, по словам Русаковой, выявили нарушения практически на всех этапах оказания медпомощи Тимченко. В 2016 году врачам все же было предъявлено обвинение.

"В Черкесском горсуде рассмотрение дела началось в июле 2016 года. Однако в июне 2017 года суд возвратил дело в прокуратуру, сославшись на то, что прокурор не мог отменить постановление о прекращении дела после истечения срока давности привлечения врачей к уголовной ответственности, составлявшего два года. С иском о признании этого постановления незаконным в суд обратились и сами врачи, их исковые требования судами КЧР были поддержаны", - пояснила Русакова.

Женщина считает это решение несправедливым. "Имея на руках все экспертизы и другие доказательства вины врачей, я не могу добиться правосудия", - заявила Русакова.

Примечание:

"Силовики выдали родным тело убитого жителя Хасавюрта", "Мать погибшего жителя Сочи требует расследовать дело о смерти ее сына", "Тела погибших в Абхазии российских туристок отправлены на родину".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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