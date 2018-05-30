Ростовчанин обвинен в ложном сообщении о бомбе

30 мая 2018, 17:02

Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за ложное сообщение о бомбе в волгоградском детском саду, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний выходец из Ростовской области, проживающий в Волгограде, был задержан 19 марта и помещен в СИЗО. Силовики не обнаружили бомбы в детском саду, о минировании которого сообщил мужчина.

По версии следствия, обвиняемый долгое время общался в интернете с волгоградкой, после чего приехал к ней из Ростовской области. Однако их отношения не сложились, и он решил отомстить своей возлюбленной. Утром 18 марта мужчина, будучи пьяным, сообщил в экстренную службу о минировании детского сада, где работала отвергнувшая его местная жительница, говорится в сообщении прокуратуры.

Житель Ростова-на-Дону обвинен по ч.2 ст.207 УК РФ, то есть в ложном сообщении о готовящемся взрыве объекта социнфраструктуры. По этой статье ему грозит до пяти лет заключения, мужчине предъявлен и иск о возмещении расходов, причиненных ложным сообщением. "Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме", - утверждает прокуратура.

Дело направлено в Советский районный суд Волгограда, обвиняемый продолжает находиться под стражей, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

"Кавказский узел" не располагает комментариями самого обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия информации о признании вины.