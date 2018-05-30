Владикавказ. Фото: Menders https://ru.wikipedia.org

30 мая 2018, 16:07

Заммэра Владикавказа заподозрен в крупной растрате

Заместитель мэра Владикавказа стал фигурантом семи уголовных дел о растрате бюджетных денег, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, чиновник, отвечающий в мэрии за вопросы образования, заподозрен в преступлениях по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения, в крупном размере).

В частности, заммэра расходовал средства, выделенные на премиальные и стимулирующие выплаты. Общую сумму средств источник не уточнил, сообщил сегодня телеканал "360".

На сайтах МВД, прокуратуры и Следкома Северной Осетии, а также мэрии Владикавказа сегодня к 15.52 мск информация об этом отсутствует.

Ранее "Кавказский узел" сообщал об уголовном деле в отношении бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева. В августе 2017 года он был заочно взят под стражу судом, поскольку находился в международном розыске. По данным МВД, в отношении Дзантиева возбуждено четыре уголовных дела по трем статьям УК РФ: "Мошенничество в особо крупном размере", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий". В январе вместе с бывшим мэром обвиняемыми в причинении бюджету ущерба стали еще четверо чиновников

Примечание:

"Суд Владикавказа оштрафовал Дзантиева", "Жители Владикавказа недовольны объемом сведений об аферах с землей при Дзантиеве", "Политологи связали перспективы "дела Дзантиева" с политической волей власти".

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