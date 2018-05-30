Суд оставил Вячеслава Дерева под стражей

30 мая 2018, 14:25

Сегодня Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева на решение о продлении его ареста до 6 августа.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая Басманный суд Москвы продлил срок содержания Дерева под стражей до 6 августа. Адвокаты подали апелляцию на решение суда. 28 мая Дерева не смогли доставить из СИЗО в суд из-за гипертонического криза, рассмотрение жалобы было отложено.

О том, что заседание Мосгросуда по делу Вячеслава Дерева сегодня состоялось, сообщил представитель пресс-службы суда.

«Решение Басманного суда от 4 мая 2018 года оставлено без изменений», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Мосгорсуда.

Напомним, Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он подозревается по делу о хищении более 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО.