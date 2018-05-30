Прокуратура заинтересовалась продажей несуществующих квартир в Сочи

30 мая 2018, 15:28

Расследование дела о продаже квартир одного из жилищно-строительных кооперативов начато после жалоб двух дольщиц.

Две женщины заключили договоры паевого взноса в строительство жилищно-строительного кооператива, который, как оказалось, не имеет разрешительной документации. Председатель ЖСК, несмотря на это, привлек на строительство дома на улице Войкова в Сочи 7,8 млн рублей, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура ищет других потерпевших, сообщается сегодня на сайте ведомства.

На странице жилого комплекса в соцсети "ВКонтакте" размещено видео от 30 октября 2016 года. Автор ролика рассказывает, что ведет съемку на девятом этаже дома, показывая недостроенную квартиру. Всего в доме, согласно озвученной в ролике информации, 17 этажей, рядом располагается парковка.

В группе ЖК виден только один вопрос пользователя. "Когда стройку продолжат?", - написал Николай Гальцев 12 августа 2016. Ответ на этот вопрос от администратора страницы, пообещавшего завершить строительство "в ближайшее время", пользователь получил только 31 мая 2017 года. При этом в течение 2017 года на странице ЖК обновлялись цены на квартиры.

На юге России и на Северном Кавказе ситуация с защитой прав участников долевого строительства в целом не отличается от других регионов страны. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

"Кавказский узел" неоднократно писал о проблемах обманутых дольщиков в Сочи. 23 мая пайщики ЖСК "Индекс" в Сочи объявили голодовку, требуя признать их собственниками квартир. Акции протеста проводят и дольщики ЖК "Туапсинский", "Ямайка", Буковая 10", "СГУТИК", "Москва", Костромская 68", Абсолют", Ставрополье", "Княжье подворье", "Мирный" и "Имеретинский парк".