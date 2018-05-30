Передано в суд дело о поножовщине в кисловодской школе

30 мая 2018, 11:30

14-летний подросток обвинен в ранении школьника в Кисловодске, представили учебного заведения привлечены к ответственности, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта СК России сообщил о драке в одной из школ Кисловодска. По его данным, в результате инцидента 12-летний мальчик получил ножевое ранение и был госпитализирован. 14-летний подросток стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью), он был взят под домашний арест.

По данным следствия, 2 марта во время драки между двумя учениками в одной школ Кисловодска 14-летний подросток два раза ударил ножом 12-летнего мальчика. Дело передано в суд, сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

При расследовании инцидента были внесены представления, в том числе, в отдел образования Кисловодска, должностные лица школы привлечены к ответственности, заявили в СУ СКР.