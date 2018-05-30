Здание касс Керченской переправы. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

30 мая 2018, 09:11

Восстановлена работа Керченской переправы

Движение паромов в Керченском проливе, прекращенное 29 мая, возобновлено, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", работа Керченской паромной переправы была приостановлена 29 мая из-за сильного ветра.

Сегодня переправа возобновила свою работу, сообщается в 8.15 мск на сайте ГУ МЧС по республике Крым.

Керченская переправа используется для перевозки пассажиров, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов между полуостровом Крым и Краснодарским краем. С 16 мая, после начала движения автомобилей по Крымскому мосту, пассажиропоток на переправе резко сократился, теперь переправой в основном пользуются водители фур. В справках "Кавказского узла" "Переправа "Крым - Кавказ" и "Переправа "Кавказ - Керчь" дана актуальная информация о расписании движения паромов, приведены работающие ссылки на веб-камеры.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в станице Тамань Краснодарского края ветер скоростью 11 метров в секунду, ясная погода, температура воздуха +21. Вечером ветер усилится до 13 м/с, температура понизится до 17 градусов. Осадков в этот период не ожидается. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Керченская переправа".

Примечание:

"Более 20 тысяч машин проехали по Крымскому мосту за первые сутки", "Открытие Крымского моста напомнило о проблемах медицины на Тамани", "Круиз из Сочи в Крым отменен после пожара на теплоходе".

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