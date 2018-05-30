Житель Волгоградской области осужден за насилие над падчерицей

30 мая 2018, 08:52

Житель Клетского района признан виновным в сексуальном насилии над малолетней падчерицей и приговорен к 18,5 годам лишения свободы.

Судом установлено, что мужчина подвергал свою малолетнюю падчерицу сексуальному насилию в 2015 и 2017 годах. В момент совершения преступлений мать девочки находилась в роддоме. О произошедшем девочка рассказала во время застолья, в присутствии гостей в ноябре 2017 года, после чего отчим сбежал из дома, заявила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Отчим девочки признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что житель Калачевского района Волгоградской области был приговорен к 18 годам заключения по делу о сексуальном насилии над своим сыном и распространении порнографии с ним, сообщили следователи 21 мая.