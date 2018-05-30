30 мая 2018, 08:44

Военные полицейские вернулись из Сирии в Чечню

Подразделение военной полиции из Чечни возвратилось домой из Сирии, где в течение нескольких месяцев обеспечивало безопасность мирного населения, сообщили в военной прокуратуре Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Сирию из Чечни был направлен батальон военной полиции Минобороны России. В июне 2017 года в Чечню из Сирии вернулись военнослужащие одного из подразделений военной полиции. В феврале еще 393 сотрудника военной полиции вернулись в Чечню после полутора лет службы в сирийском Алеппо.

"Вчера (29 мая) из Сирии на место постоянной дислокации возвратился батальон военной полиции из нашей республики. Подразделение под командованием подполковника Ахмеда Абдулмуталибова в течение последних нескольких месяцев обеспечивало безопасность мирного населения в провинции Идлиб и районе города Алеппо. Военнослужащие возвратились без потерь. Наиболее отличившиеся бойцы батальона удостоены государственных наград", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в военной прокуратуре Чечни.

По данным ведомства, на территории Чечни находятся два батальона военной полиции, которые были сформированы на базе бывших батальонов спецназа ГРУ "Запад" и "Восток" в 2016 году. Численность каждого из подразделений составляет около 500 человек. Одно подразделение дислоцируется на военной базе Ханкала под Грозным, а второе - в населенном пункте Борзой Шатойского района. Командуют подразделениями майор Руслан Нумахаджиев и подполковник Ахмед Абдулмуталибов, рассказали в военной прокуратуре.

В Надтеречном районе Чечни 25 сентября 2017 года прошли похороны погибшего в Сирии военнослужащего, служившего в подразделении военной полиции. Сотрудник подразделения военной полиции Магомед Тербулатов погиб в Сирии в ходе боестолкновения с боевиками, сообщил источник в чеченском военкомате. 

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ" (признано террористической организацией и запрещено в России судом).

Примечание:

"Дочь погибшей в Ираке мурманчанки вывезена в Грозный из Багдада", "Минюст России назвал невозможной выдачу приговоренного к смерти в Ираке", "Военные эксперты сочли легальным статус ингушских военных в Сирии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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