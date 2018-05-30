30 мая 2018, 04:48

Горнодобытчики не выполнили обязательства перед сельскими общинами Армении

Компании по разработке и использованию недр пять лет почти не вкладывали деньги в развитие общин Армении, сообщила Генпрокуратура. Минэнерго дало компаниям три месяца на погашение задолженности в 270 миллионов драмов (559585,58 долларов по курсу Банка России на 30 мая).

О проверке деятельности металлургических месторождений сообщил 22 мая в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян. «Есть сведения, что компании не выполняют поручения перед государством. Ущерб от этого составляет несколько миллионов драмов», - заявил глава правительства.

Долг компаний-недропользователей с 2012 по 2017 годы по договорам с государством составил 270 миллионов драмов (559585,58 долларов), сообщила 29 мая на своем сайте Генпрокуратура Армении.

По закону «О недрах» при заключении договоров с Минэнерго на разработку месторождений, компании обязывались инвестировать в социально-экономическую сферу общин. Предполагалось, что финансовая помощь, в частности, будет оказана общинным школам, детсадам и библиотекам, направлена на поддержку программ развития, а также на покупку техники.

«Договора предусматривали инвестиции от 417 недропользователей в 86 общинах на общую сумму около 280,5 миллионов драмов (около 582 тысяч долларов). Однако до сих пор было инвестировано около 10,7 миллионов драмов (чуть больше 22 тысяч долларов) или четыре процента от предусмотренного объема вложений», - говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура обратилось в Минэнерго с требованием взыскать с недропользователей все долги.

Глава Минэнерго Артур Григорян сообщил, что 15 компаний получили письменное предупреждение о погашении задолженности в 90-дневный срок. В случае невыполнения условия компании могут лишиться права на использование недр, - отмечено в сообщении министра, опубликованном на его странице в Facebook.

"Кавказский узел" писал, что компания "Полиметалл Армения" отказалась от планов провести геологическую разведку на территории общины Ноемберян в Тавушской области и еще трех общинах после того, как более 2000 человек подписали петицию против разработки месторождения. 

Примечание:

"Жители сел Лорийской области Армении выступили против разработки месторождения", "Экологи в Ереване выступили против добычи золота на Амулсарском месторождении", "Экологи обеспокоились снижением уровня Севана".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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