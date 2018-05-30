Избивший Жилина сотрудник уволился из музея в Сочи

30 мая 2018, 06:09

Полиция приступила к расследованию дела об нападении на специалиста по электронике Художественного музея Сочи. Напавший на Константина Жилина сотрудник написал заявление об увольнении.

Как сообщал "Кавказский узел", специалист по электронике Константин Жилин, работающий в Художественном музее Сочи, заявил в полицию об избиении его другим сотрудником музея на рабочем месте. Он пожаловался, что полиция не отреагировала на его заявление.

Полицейские пришли в музей утром 29 мая, опросили потерпевшего, свидетелей, запросили записи с камеры видео наблюдения, обследовали выбитую дверь в помещение с электроникой, приняли заключение судмедэкспертов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» специалист по электронике Константин Жилин. Были проведены следственные действия, хотя и с опозданием, отметил он.

Работники музея подтвердили, что полицейские опросили их об инциденте в музее. Однако сотрудника, который наносил удары Жилину, на рабочем месте не оказалось. «Мы дали его контакты: домашний адрес и телефон. Но, как сообщили нам полицейские, по месту регистрации этот человек обнаружен не был, а его телефон не отвечал", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница музея.

29 мая он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора Художественного музея Дмитрий Клебанов.