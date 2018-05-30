Около двух тысяч человек в Элисте приняли участие в молебне по случаю дня рождения Будды

30 мая 2018, 02:16

По случаю дня рождения Будды в центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии прошел праздничный молебен, участие в котором приняли около двух тысяч человек. Около 60 человек приняли после молебна обет трезвости.

Как сообщал «Кавказский узел», священный для буддистов месяц Ур Сар в Калмыкии в этом году продлится с 16 мая по 13 июня. Верующие миряне в этот период по традиции отказываются от мясных продуктов и спиртных напитков. Основные праздничные мероприятия были намечены на 29 мая.

Ур Сар отмечается в пятый месяц лунного календаря. Он празднуется в то время, когда окотились овцы, принесли приплод кобылы и коровы, когда в старину на столе каждой калмыцкой семьи было много молочных продуктов. В этот период у калмыков проходили торжества по случаю обновления природы, перехода с весенних пастбищ на летние, увеличения стад. Выполняемые в далекие времена обряды были направлены на испрашивание у богов и природы изобилия кормов и преумножение скота.

Обет трезвости приняло около 60 человек

День рождения Будды Шакьямуни, который отмечается 29 мая, по традиции был объявлен в Калмыкии выходным днем. Соответствующий указ глава республики Алексей Орлов подписал 16 мая.

В центральном хуруле мероприятия по случаю дня рождения, просветления и ухода в паринирвану (завершение жизни просветленного существа в физическом теле) начались с раннего утра 29 мая. В 4.30 мск желающие миряне могли приняли на сутки восемь обетов Махаяны, которые включают в себя отказ от убийства; воровства; прелюбодеяния; лжи; приема алкоголя, табака, наркотиков и других одурманивающих средств; приема пищи после полудня; восседания на высоких сидениях; использования косметики, духов и украшений, исполнения песен и танцев.

«Обычно эти обеты принимают 30-40 человек, и в этот раз было примерно столько же», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь хурула Дорджи Басаев.

На трехчасовой собралось примерно две тысячи человек – молитвенный зал и второй этаж хурула были заполнены людьми, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на праздничных мероприятиях.

Коллективный молебен возглавили шаджин-лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и приехавший в республику на Ур Сар Кунделинг Ринпоче XIII – в своем прежнем воплощении учитель духовного лидера монгольских народов Его Святейшества Богдо-гэгэна IX (1932-2012), как сообщается на сайте фонда «Дрепунг Гоманг центр».

После молебна около 60 человек собрались в библиотеке «Золотой обители Будды Шакьямуни», чтобы принять обет трезвости. Желающим взять на себя обязательства предлагалось самим решить, на какой срок они отказываются от алкоголя или табака.

Специальный обряд провел священнослужитель хурула Мутл-геше. По его словам, с каждым годом все больше людей принимают обет трезвости.

«Несколько лет назад, когда мы решили давать цер (калм. "обет" – прим. "Кавказского узла"), мы хотели провести обряд в молитвенном зале. Но люди стеснялись, поэтому теперь этот ритуал проводится в библиотеке», - рассказал Мутл-геше перед началом церемонии.

Один из принявших обет Санал сказал корреспонденту «Кавказского узла», что проблем с алкоголем у него нет.

«Мне уже 44, выпиваю редко, никогда не испытывал особой тяги к алкоголю. Но в Ур Сар любые наши заслуги многократно увеличиваются. Я уверен, что не нарушу взятые на себя обязательства, поэтому решил воспользоваться случаем и улучшить карму. На мой взгляд, хорошо, что у нас возрождаются традиции Ур Сара. Со временем буду практиковать более сложные для себя обеты – отказ от мяса, например», - заявил Санал.

В свою очередь 32-летний Баатр, по его словам, пришел на обряд после «семейного совета».

«Были проблемы не столько с тягой к алкоголю, сколько с последствиями выпивки. Дома решили, что мне нужно взять цер и переосмыслить свое поведение. Я согласился – взял обязательство на год. Верующим себя назвать не могу, но нарушить цер вряд ли осмелюсь. Обет взял впервые, но с детства от одного только слова «цер» какой-то внутренний трепет чувствую», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

Басан Захаров: нельзя огульно менять обычаи предков

После обеденного перерыва в молитвенном зале на лекцию Кунделинга Ринпоче о 12 чудесных деяниях Будды собралось около 600 верующих. При этом, предваряя утренний молебен, Тэло Тулку Ринпоче подчеркивал, что «получить учение – это самое благое дело, которое можно совершить в этот священный день».

По мнению предпринимателя Антона Очирова, «возможно, пока не все понимают ценность учения, полученного от столь драгоценного учителя».

«Наверное, большинство все еще приходит в хурул за чудом. Поэтому на молебне людей было больше, чем на учении. Хотя Далай-лама всегда обращает внимание, что знание в буддизме важнее ритуальной части и даже веры. Но я не хочу никого осуждать. Может, люди просто устали, все-таки многие с раннего утра находились в хуруле, среди них наверняка были те, у кого есть проблемы со здоровьем, кто-то просто не мог отлучиться на весь день», - сказал Очиров корреспонденту «Кавказского узла».

В свою очередь председатель калмыцкой общественной организации «Центр развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» (Млечный путь) Басан Захаров заявил, что не посещает мероприятия в хуруле, потому что не согласен с нынешним форматом Ур Сара.

«В наши дни стал доминировать религиозный компонент. Хотя до революции это был в большей степени народный праздник, торжества по случаю обновления природы, перехода с весенних пастбищ на летние, увеличения стад. Обязательной частью праздника являлось общение ровесников, молодежь знакомилась друг с другом, устраивались народные гулянья. Выявлялись сильнейшие в трех главных мужских забавах – борьбе, стрельбе из лука и скачках. Почему бы не возродить это сейчас? Те же встречи выпускников летом проводить гораздо удобнее, чем в феврале», - заявил Захаров корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, «обычаи предков нельзя так огульно менять, подстраивая под религиозные или какие-то другие цели».

«Сейчас, например, принимают обет не есть мясо. Но калмыки без всяких обетов летом переходили на кисломолочную пищу. Потому что и скот в это время было невыгодно забивать, и для здоровья полезно устраивать разгрузку. В мацг одр (ежемесячные постные дни у буддистов – прим. "Кавказского узла") не ели вовсе, а не как сейчас – откажутся от мяса, зато наедаются лапши. Какой смысл в таких постных днях? Кстати, в Ур Сар калмыки как раз позволяли себе съесть мясо, потому что в 16 лунный день проводился обряд жертвоприношения покровителям местности», - добавил Басан Захаров.

27 мая выступление сводного оркестра из 730 музыкантов и 250 хористов собрало на территории хурула около пяти тысяч человек.

Перед началом концерта Тэло Тулку Ринпоче заявил, что выступление такого количества музыкантов – «возможно, рекорд для России».

«Впервые мы сделали музыкальное подношение Трем Драгоценностям (Будде, Дхарме и Сангхе, т.е. Будде, его учению и буддийской общине – прим. "Кавказского узла") в 2015 году. Тогда мы хотели собрали 330 домбристов. В 2016 году уже выступило 500 музыкантов. Сегодня здесь 730 музыкантов, большинство из них – домбристы. И хор из 250 человек», - сказал шаджин-лама Калмыкии.

При этом он подчеркнул, что это «именно подношение». «Мы здесь собрались не для того, чтобы делать большое шоу и ставить рекорды», - добавил Тэло Тулку Ринпоче.